Havza Kaymakamı Serin, MYO'ya yeni kayıtlı öğrenci ve ailelerini kapıda karşıladı - Son Dakika
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Havza Kaymakamı Serin, MYO'ya yeni kayıtlı öğrenci ve ailelerini kapıda karşıladı

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Havza Kaymakamı Serin, MYO\'ya yeni kayıtlı öğrenci ve ailelerini kapıda karşıladı
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Samsun Havza Kaymakamı Samet Serin, OMÜ Havza MYO'ya yeni kayıt yaptıran öğrenci ve ailelerini okul girişinde karşıladı. Ziyarette barınma ile sosyal imkanlar anlatıldı; Serin, gençlerin yalnız hissetmemesi için tüm kurumlarla çalışacaklarını söyledi.

Samsun'un Havza İlçe Kaymakamı Samet Serin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulu'na(MYO) yeni kayıt yaptıran öğrencileri ve ailelerini okul girişinde karşılayarak "Hoş geldiniz" dedi.

İl dışından Havza'ya gelen öğrencilerin ilk gününde gerçekleştirilen karşılamada Kaymakam Serin'e Garnizon Komutanı Üsteğmen Mustafa Demiral, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Biriktir ve İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık eşlik etti. Serin, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar ve KYK Yurt Müdürü Elmas Eryiğit Gümüşçü ile birlikte yüksekokulu ziyaret etti. Öğrenciler ve aileleriyle sohbet eden Kaymakam Serin, gençlerin ilçedeki eğitim hayatları boyunca kendilerini yalnız hissetmemeleri için tüm kurumlarla birlikte çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

"Sizler bize emanetsiniz"

Yeni akademik yılın hayırlı olmasını dileyen Serin, "Üniversite eğitimi, hayatınızın önemli dönüm noktalarından biridir. Havza'mıza gelen her bir gencimiz ailelerinin bizlere emanetidir. Öğrencilerimizin barınmasından güvenliğine, sosyal ve sportif imkanlarından eğitim hayatlarına kadar her alanda yanlarında olacağız. Tüm öğrencilerimize hoş geldiniz diyor, başarılı bir üniversite hayatı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyarette öğrencilere KYK yurtları başta olmak üzere ilçedeki barınma imkanları ile sosyal ve sportif tesisler hakkında bilgi verildi. Öğrencilerin merak ettikleri sorular da yanıtlandı.

Karşılama programında öğrenciler ve aileleriyle yakından ilgilenen Kaymakam Serin, yeni eğitim döneminde gençlere başarılar diledi.

Kaynak: İHA
SamsunGüncelEğitimHavzaSon Dakika

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