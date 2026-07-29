Hayrabolu\'da 624 Öğrenci Yaz Kur\'an Kursuna Katıldı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen yaz Kur'an-ı Kerim kurslarına bu yıl toplam 624 öğrenci katıldı. İlçedeki camilerde eğitim gören öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra temel dini bilgiler ve duaları öğreniyor.

Güzelce Hasan Bey Camii İmam Hatibi Behlül Baydos, camilerindeki yaz Kur'an kursuna bu yıl 80 öğrencinin devam ettiğini belirterek, "Çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim okumayı, temel dini bilgileri ve duaları öğretiyoruz. Cami cemaatimiz de öğrencilerimize her gün çeşitli ikramlarda bulunuyor. Destek veren tüm cemaatimize teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Yaz Kur'an kursuna katılan öğrencilerden Ezgi Uyanak ise her yıl kursa geldiğini belirterek, Kur'an-ı Kerim okumayı ve duaları öğrendiğini söyledi.

Öğrencilerden Aybars Aysel de kurslardan memnun olduğunu ifade ederek, "Kursa gelerek Kur'an-ı Kerim okumayı ve duaları öğreniyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte güzel vakit geçiriyoruz. Hocalarımızı çok seviyoruz" dedi.

Hayrabolu'da camilerde devam eden yaz Kur'an-ı Kerim kurslarının 14 Ağustos'ta sona ereceği öğrenildi.