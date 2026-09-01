HBB, okullarda haşere ve vektörle mücadele başlattı

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda haşere ve vektörle mücadele çalışması başlattı.

Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul idareleriyle koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, öğrencilerin sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğitim görmesi amacıyla okul bahçeleri ve çevrelerinde ilaçlama yapıyor.

Çalışmalarda haşere ve vektörlerin üreme ve barınma riski bulunan alanlar kontrol edilerek gerekli müdahaleler gerçekleştiriliyor.

İlaçlama çalışmalarının il genelindeki okullarda devam edeceği bildirildi.