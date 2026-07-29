HBB’den ücretsiz tercih danışmanlığı - Son Dakika
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HBB’den ücretsiz tercih danışmanlığı

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Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Başkan Mehmet Öntürk’ün "Hatay’ın Evlatlarına Değer" vizyonu doğrultusunda gençlerin eğitim yolculuğuna her aşamada destek olmaya devam ediyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Başkan Mehmet Öntürk'ün "Hatay'ın Evlatlarına Değer" vizyonu doğrultusunda gençlerin eğitim yolculuğuna her aşamada destek olmaya devam ediyor.

HBB, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite hayali kuran tüm gençlere, Akademi Hatay bünyesinde kurduğu Tercih Danışma Merkezleri ile ücretsiz rehberlik hizmeti sunuyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinde 29 Temmuz Çarşamba günü hizmet vermeye başlayacak Tercih Danışma Merkezleri, 10 Ağustos Pazartesi gününe kadar hafta sonları dahil her gün 10.00-16.00 saatleri arasında üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık hizmeti sunacak.

10 İlçede Tercih Danışma Merkezleri Kapılarını Açıyor

HBB; Antakya, İskenderun, Samandağ, Reyhanlı, Erzin, Payas, Altınözü, Arsuz, Kırıkhan ve Yayladağı olmak üzere 10 ilçede kurduğu Tercih Danışma Merkezleriyle üniversite adaylarına danışmanlık hizmeti verecek.

Rehber öğretmenler ve alanında uzman branş öğretmenleri; öğrencilerin puan ve başarı sıralamalarına uygun tercih yapmalarına, ilgi ve yeteneklerine uygun meslekleri belirlemelerine ve üniversite hedeflerine emin adımlarla ulaşmalarına destek olacak.

HBB yetkilileri, üniversite adaylarını kendilerine en yakın Tercih Danışma Merkezine davet ederek gençlerin geleceklerini şekillendirecek bu önemli süreçte doğru ve bilinçli tercihler yapabilmeleri için uzman öğretmenlerin rehberliğinden faydalanmalarını istedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim HBB’den ücretsiz tercih danışmanlığı - Son Dakika

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