Hıdırellez Şenliği Bursa'da Kutlandı

07.05.2026 12:37
Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Geleneksel Hıdırellez Bahar Şenliği etkinliklerle yapıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) tarafından düzenlenen "Geleneksel Hıdırellez Bahar Şenliği", Görükle kampüsünde gerçekleştirildi.

TÜDAM bahçesinde yapılan etkinlikte; öğrenci topluluklarının stantlarından okçuluk talimlerine, akıl oyunlarından geleneksel yarışmalara kadar pek çok aktivite yer aldı. Şenlik kapsamında düzenlenen Türk Dünyası Bilgi Yarışması'nın ödül töreni ve akşam yakılan geleneksel Hıdırellez ateşi katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren 27 uygulama ve araştırma merkezi içerisinde TÜDAM'ın, sahip olduğu fiziksel imkanlar ve sosyal atmosferiyle müstesna bir yere sahip olduğunu vurguladı. Araştırma üniversitesi kimliğiyle kültürel değerlerin yaşatılmasına büyük önem verdiklerini ifade eden Rektör Yılmaz, üniversitede eğitim gören yaklaşık 5 bin 500 Türk ve akraba topluluklar öğrencisinin aidiyet duygusunu güçlendirmek adına bu merkezin sunduğu imkanların kritik önemde olduğunu belirtti. Yılmaz, baharın dönümünü simgeleyen bu özel günün üniversite çatısı altında birlik ve beraberlik içerisinde kutlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

TÜDAM Müdürü Doç. Dr. Ferhat Kurtulmuş ise Hıdırellez'in Türkistan'dan Balkanlara uzanan geniş bir coğrafyada kutlanan kadim bir ata mirası olduğunu hatırlattı. Baharın müjdelenmesinin yanı sıra kültürel derinliği olan yoğurt mayalama, ateşten atlama ve gül ağacına dilek asma gibi ritüellerin önemine değinen Kurtulmuş, bu tür etkinliklerin farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerle kültürel bağları güçlendirmek adına stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Şenliğin birleştirici gücüne olan inançlarını vurgulayan Kurtulmuş, destek veren tüm paydaşlara ve katılımcılara teşekkür ederek keyifli bir etkinlik diledi. - BURSA

Kaynak: İHA

