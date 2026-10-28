Hisarcık Kaymakamı Atam, halk eğitimi kurslarında kursiyerlerle sohbet etti

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde devam eden kursları ziyaret ederek kursiyerlerin çalışmalarını inceledi.

Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci'nin de katıldığı ziyarette Kaymakam Atam, kurslarda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kursiyerlerin el emeği ve gayretiyle hazırladığı ürünleri inceleyen Atam, kursiyerlerle sohbet ederek çalışmalarını yakından takip etti.

Ziyarette, halk eğitimi kurslarının vatandaşların mesleki becerilerini geliştirmesi, yeni yetenekler kazanması ve sosyal hayata daha aktif katılım sağlaması açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.