Hisarcık\'ta 4-6 yaş Kur\'an kursu öğrencileri dualarla derse başladı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için düzenlenen "Bed-i Besmele" programında minikler, yeni eğitim-öğretim yılına dualarla başladı. Osmanlı'dan günümüze ulaşan gelenek, renkli görüntülere sahne oldu.

Hisarcık İlçe Müftülüğü tarafından yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Hisarcık Merkez ve Yenidoğan Mahallelerinde bulunan 4-6 yaş Kur'an kurslarında "Bed-i Besmele" programı düzenlendi. Programa Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim ve dini değerlerle tanışmanın heyecanını yaşayan minik öğrenciler, hazırladıkları güzel sunumlarla büyük beğeni topladı. Küçük yaşta attıkları bu anlamlı adım, aileleri ve programa katılan misafirler için de gurur ve mutluluk kaynağı oldu.

Programda konuşan İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, Bed-i Besmele'nin Osmanlı döneminden günümüze ulaşan bir gelenek olduğunu belirterek, uygulamanın eğitim ve öğretim hayatına besmele ile başlamak anlamına geldiğini söyledi.

Hisarcık Merkez ve Yenidoğan Mahallelerindeki 4-6 yaş Kur'an kurslarında ikişer öğreticiyle eğitim verildiğini ifade eden Demirci, "Emek ve gayretlerinden dolayı hocalarımıza, bu teveccühleri göstermelerinden dolayı velilerimize çok teşekkür ediyorum. Bizler öğrencilerimizi Rabbini, Peygamberini bilen, kitabını tanıyan, büyüklerini bilen hayırlı evlatlar olarak yetiştirme gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Program, yapılan duanın ardından lokma ikramı ile sona erdi.