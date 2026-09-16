Hisarcık'ta kooperatif başkanlarına IPARD III hibe eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hisarcık'ta kooperatif başkanlarına IPARD III hibe eğitimi verildi

Hisarcık\'ta kooperatif başkanlarına IPARD III hibe eğitimi verildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde tarımsal kalkınma kooperatifleri başkanlarına yönelik hibe ve destekleme eğitimi düzenlendi. HAYKOOP organizasyonundaki eğitimde IPARD III hibe destekleri, başvuru süreçleri ve proje hazırlama konularında bilgi verildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde tarımsal kalkınma kooperatiflerinin başkanlarına, tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik hibe ve desteklemeler konusunda bilgilendirme eğitimi verildi.

Kütahya Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP) organizasyonunda düzenlenen eğitim, Hisarcık Belediyesi Esire Termal Turizm Merkezi'ndeki restoranda gerçekleştirildi. Eğitimde, TKDK Kütahya İl Koordinatörlüğü teknik personeli tarafından IPARD III Programı kapsamında sağlanan hibe destekleri, başvuru süreçleri ve üretici örgütlerine yönelik avantajlar hakkında bilgi verildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ise tarım arazilerinde ahır ve sera yapımı ile tarım ve hayvancılık faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Kooperatiflerin tarımsal üretim ve kırsal kalkınma yatırımlarında yararlanabileceği destek ve hibe programlarının da ele alındığı toplantıda, katılımcıların soruları yanıtlanarak karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

Zafer Kalkınma Ajansı uzmanları tarafından ise hibe programları, proje hazırlama süreçleri ve sosyal girişimcilik destekleri konusunda sunumlar gerçekleştirildi. Toplantıyla, tarımsal kalkınma kooperatiflerinin mevcut destek ve hibe programlarından daha etkin şekilde yararlanması ve proje geliştirme kapasitelerinin artırılması hedeflendi.

Toplantıya, Kütahya Bölgesi HAYKOOP Başkanı Yusuf Çalışkan, TKDK Kütahya İl Koordinatörlüğü Proje Başvuru Yönetimi Birim Amiri Fatih Saç, Kıdemli Başvuru Kabul Uzmanı Ahmet Yazar ve Ensar Dağlı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Alt Yapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğünden Ayşe Ateş, Ziraat Mühendisi Arif Çokan, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünden İbrahim Etem Çırak, Hasan Kocabıyık, Zafer Kalkınma Ajansından Program Yönetim Birimi Uzmanı Yiğit Değer ve İsmail Çam, Planlama ve Bölgesel Koordinasyon Uzmanı Furkan Altun ile HAYKOOP üyesi tarımsal kalkınma kooperatiflerinin başkanları katıldı.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Hisarcık'ta kooperatif başkanlarına IPARD III hibe eğitimi verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti

10:21
TikTok’ta tepki çeken bir akım daha
TikTok'ta tepki çeken bir akım daha
10:19
Galatasaray’da sabırlar taştı Son transferin testleri şok etti
Galatasaray'da sabırlar taştı! Son transferin testleri şok etti
09:56
Samsunspor’un golcüsü Yunan devine gitti İşte bonservisi
Samsunspor'un golcüsü Yunan devine gitti! İşte bonservisi
09:56
Trump’a Kongre’den İran darbesi 7 Cumhuriyetçi de saf değiştirdi
Trump'a Kongre'den İran darbesi! 7 Cumhuriyetçi de saf değiştirdi
09:43
Büyük ayıp Bellingham’dan MVP Arda Güler’e olay hareket
Büyük ayıp! Bellingham'dan MVP Arda Güler'e olay hareket
09:42
Erdoğan-Yavaş görüşmesine İmamoğlu’ndan ilk yorum Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı
Erdoğan-Yavaş görüşmesine İmamoğlu'ndan ilk yorum! Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 10:27:53. #.0.3#
SON DAKİKA: Hisarcık'ta kooperatif başkanlarına IPARD III hibe eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement