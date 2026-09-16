Hisarcık\'ta kooperatif başkanlarına IPARD III hibe eğitimi verildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde tarımsal kalkınma kooperatiflerinin başkanlarına, tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik hibe ve desteklemeler konusunda bilgilendirme eğitimi verildi.

Kütahya Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP) organizasyonunda düzenlenen eğitim, Hisarcık Belediyesi Esire Termal Turizm Merkezi'ndeki restoranda gerçekleştirildi. Eğitimde, TKDK Kütahya İl Koordinatörlüğü teknik personeli tarafından IPARD III Programı kapsamında sağlanan hibe destekleri, başvuru süreçleri ve üretici örgütlerine yönelik avantajlar hakkında bilgi verildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ise tarım arazilerinde ahır ve sera yapımı ile tarım ve hayvancılık faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Kooperatiflerin tarımsal üretim ve kırsal kalkınma yatırımlarında yararlanabileceği destek ve hibe programlarının da ele alındığı toplantıda, katılımcıların soruları yanıtlanarak karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

Zafer Kalkınma Ajansı uzmanları tarafından ise hibe programları, proje hazırlama süreçleri ve sosyal girişimcilik destekleri konusunda sunumlar gerçekleştirildi. Toplantıyla, tarımsal kalkınma kooperatiflerinin mevcut destek ve hibe programlarından daha etkin şekilde yararlanması ve proje geliştirme kapasitelerinin artırılması hedeflendi.

Toplantıya, Kütahya Bölgesi HAYKOOP Başkanı Yusuf Çalışkan, TKDK Kütahya İl Koordinatörlüğü Proje Başvuru Yönetimi Birim Amiri Fatih Saç, Kıdemli Başvuru Kabul Uzmanı Ahmet Yazar ve Ensar Dağlı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Alt Yapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğünden Ayşe Ateş, Ziraat Mühendisi Arif Çokan, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünden İbrahim Etem Çırak, Hasan Kocabıyık, Zafer Kalkınma Ajansından Program Yönetim Birimi Uzmanı Yiğit Değer ve İsmail Çam, Planlama ve Bölgesel Koordinasyon Uzmanı Furkan Altun ile HAYKOOP üyesi tarımsal kalkınma kooperatiflerinin başkanları katıldı.