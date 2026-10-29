HKÜ\'de 103. yıl kutlamasında Cumhuriyet\'in kadınlara kazanımları öne çıktı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü "103 Ses, Tek Yürek: 103. Yılda Cumhuriyet" temasıyla gerçekleştirildi.

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını HKÜ Öğrenci Dekanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Osman Demir gerçekleştirdi. Demir, konuşmasında Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünün önemine ve Cumhuriyet değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Cumhuriyet ve kadının toplumsal rolü ele alındı

Program kapsamında HKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mine Akkan, "Bugünden Yarına Cumhuriyeti Kadınlarla Düşünmek" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhuriyet'in kadınlara eğitimden çalışma hayatına, bilimden toplumsal yaşama kadar pek çok alanda önemli kazanımlar sağladığını belirten Akkan, Türkiye'nin ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen, ilk kadın avukatı Süreyya Ağaoğlu ve ilk kadın tıp doktoru Safiye Ali'nin Cumhuriyet'in kadınlara açtığı yolların öncü isimleri olduğunu vurguladı. Cumhuriyet'in geçmişten bugüne kadınların emeği, düşünceleri ve kararlılığıyla gelişmeye devam ettiğini ifade eden Akkan, HKÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen İklim Bilim Çalıştayı'nı da örnek göstererek kadınların bilimsel çalışmalara sunduğu katkıların somut biçimde görüldüğüne dikkat çekti. Cumhuriyet'in kazanımlarını geleceğe taşımanın kadınların aktif katılımıyla mümkün olduğunu belirten Akkan, geçmişten yarına kadınlarla birlikte ilerlemenin önemini vurguladı.

103 yıllık Cumhuriyet mirası sanatla anlatıldı

Kutlama programı, "103 Yıllık Işık: Cumhuriyet ve Gençlik" temalı koro ve oratoryo gösterisiyle devam etti. Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yılına özel hazırlanan gösteride, Cumhuriyet'in temel değerleri, bağımsızlık mücadelesi ve gençliğe emanet edilen mirası müzik ve sahne anlatımıyla bir araya getirildi.

Cumhuriyet Bayramı HKÜ Radyo'da da kutlanacak

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 29 Ekim 2026 Perşembe günü HKÜ Radyo'da Dr. Öğr. Üyesi Mihriban Özcan, "Cumhuriyet ve Çocuk" başlıklı konuşmasıyla Cumhuriyet'in çocukların gelişimi ve gelecek nesiller açısından taşıdığı önemi ele alacak.