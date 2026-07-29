HKÜ ile Anıl Havacılık Arasında Protokol - Son Dakika
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HKÜ ile Anıl Havacılık Arasında Protokol

HKÜ ile Anıl Havacılık Arasında Protokol
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HKÜ, Anıl Havacılık ile eğitim protokolü imzalayarak öğrencilerin havacılık deneyimini artıracak.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), öğrencilerinin uygulamalı eğitim imkanlarını geliştirmek ve havacılık sektörüne nitelikli insan kaynağı kazandırmak amacıyla Anıl Havacılık Uçuş Okulu ile "Eğitim İş Birliği Protokolü" imzaladı.

HKÜ Rektörlüğünde gerçekleştirilen protokole HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, Anıl Havacılık Uçuş Okulu Müdürü Ahmet Anılar, HKÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Hasoğlu, Havacılık Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gül Çıkmaz, HKÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Bilir katıldı.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, protokole ilişkin değerlendirmesinde, "Öğrencilerimizin teorik bilgilerini sektör deneyimiyle bütünleştirmelerini son derece önemsiyoruz. Anıl Havacılık ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin, öğrencilerimizin mesleki yetkinliklerini geliştirmelerine ve havacılık sektörüne daha donanımlı şekilde hazırlanmalarına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Havacılık eğitiminde uygulama odaklı iş birliği

Protokol kapsamında, HKÜ'nün havacılık alanındaki lisans ve ön lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerinin staj ve işletmede mesleki eğitim uygulamalarını gerçekleştirmeleri hedefleniyor. İş birliğiyle öğrencilerin teorik bilgilerini sektörel uygulamalarla desteklemeleri, mesleki deneyim kazanmaları ve kariyer imkanlarını geliştirmeleri amaçlanıyor.

Üç yıl süreyle geçerli olacak protokol staj ve mesleki eğitim uygulamalarının yanı sıra seminer, oryantasyon, kariyer etkinlikleri ve mezunların istihdam süreçlerine yönelik ortak çalışmaları da kapsıyor.

Kaynak: İHA

Havacılık, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim HKÜ ile Anıl Havacılık Arasında Protokol - Son Dakika

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