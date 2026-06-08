HKÜ Patent Başarısı ve SCImago Sıralaması - Son Dakika
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HKÜ Patent Başarısı ve SCImago Sıralaması

HKÜ Patent Başarısı ve SCImago Sıralaması
08.06.2026 11:20
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi, patent tescilleriyle Q1'de yer aldı ve vakıf üniversiteleri arasında ilk 5'te.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde geliştirilen, enerji verimliliğini artırmayı hedefleyen "Plakalı Isı Eşanjörleri için Yeni Plaka Geometrisi" ile yapı güvenliğine katkı sunan "Eliptik Uçlu Çelik Elyaf" buluşları patentle tescillenirken, üniversite SCImago Institutions Rankings 2026 sonuçlarında Q1 kategorisinde yer aldı ve "Araştırma Sıralaması (Research Rank)" kategorisinde vakıf üniversiteleri arasında ilk 5'e girdi.

HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, elde edilen sonuçların üniversitenin araştırma ve inovasyon vizyonunun önemli göstergeleri olduğunu belirtti. Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak bilgiyi toplumsal faydaya, teknolojiye ve katma değerli çıktılara dönüştürmeyi önemsiyoruz. Akademisyenlerimizin geliştirdiği patentler; enerji verimliliği, endüstriyel uygulamalar ve yapı güvenliği gibi stratejik alanlara katkı sunması bakımından oldukça kıymetlidir. SCImago 2026 sonuçlarında üniversitemizin Q1 kategorisinde yer alması ve 'Araştırma Sıralaması (Research Rank)' kategorisinde vakıf üniversiteleri arasında ilk 5'te bulunması, araştırma ve inovasyon ekosistemimizin her geçen gün daha da güçlendiğini göstermektedir. Araştırma, geliştirme ve yenilik odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürürken, üretilen bilginin ekonomik ve toplumsal değere dönüşmesini desteklemeye devam edeceğiz. Bu başarıların ortaya çıkmasında emeği bulunan akademisyenlerimizi, araştırmacılarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

HKÜ Araştırma Dekanı Doç. Dr. Serkan Aracı ise patent tescillerinin üniversitenin araştırma odaklı gelişim stratejisinin somut çıktıları olduğunu ifade ederek, "Üniversitemizde araştırmayı; yayın, proje, patent, ticarileşme ve toplumsal fayda boyutlarıyla bütüncül bir süreç olarak ele alıyoruz. Tescillenen patentlerimiz, uygulamaya dönük bilgi üretme kapasitemizi ve araştırma sonuçlarını somut çıktılara dönüştürme yetkinliğimizi ortaya koymaktadır. SCImago 2026 sıralamasında elde edilen başarı da HKÜ'nün nitelikli araştırma performansının ve bilimsel görünürlüğünün önemli bir göstergesidir. Araştırma Dekanlığı olarak araştırma kültürünü güçlendirmeye, ulusal ve uluslararası iş birliklerini artırmaya ve akademisyenlerimizin araştırma faaliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

HKÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmed Sadık tarafından geliştirilen "Plakalı Isı Eşanjörleri İçin Yeni Plaka Geometrisi" başlıklı buluş, plakalı ısı eşanjörlerinde yüzey geometrisini geliştirerek ısı transfer verimliliğini artırmayı hedefliyor. Yeni geometri sayesinde aynı boyutta daha yüksek performans veya aynı performansta daha kompakt tasarım elde edilmesi amaçlanıyor.

HKÜ'de geliştirilen ve patentle tescillenen bir diğer buluş olan "Eliptik Uçlu Çelik Elyaf" ise betona katıldığında daha güçlü kenetlenme sağlayarak yapıların dayanıklılığını artırıyor. Özellikle deprem güvenliği açısından önem taşıyan buluşun, düz uçlu çelik liflere kıyasla beton dayanımında önemli iyileşmeler sağladığı belirtiliyor.

Performansıyla vakıf üniversiteleri arasında ilk 5'te

Patent başarılarının yanı sıra HKÜ, SCImago Institutions Rankings 2026 sonuçlarında Türkiye genelinde 69'uncu sırada yer alırken, üst çeyreklik dilim olan Q1 kategorisinde konumlandı. Üniversite, "Araştırma Sıralaması (Research Rank)" kategorisinde kategorisinde ise Türkiye genelinde 20'nci, vakıf üniversiteleri arasında 5'inci sırada yer aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Teknoloji, Enerji, Eğitim, Vakıf, Son Dakika

Son Dakika Eğitim HKÜ Patent Başarısı ve SCImago Sıralaması - Son Dakika

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