İEÜ'lü 32 Öğrenci TÜBİTAK Desteği Aldı - Son Dakika
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İEÜ'lü 32 Öğrenci TÜBİTAK Desteği Aldı

İEÜ\'lü 32 Öğrenci TÜBİTAK Desteği Aldı
03.07.2026 10:33
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İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden 32 öğrenci, TÜBİTAK'ın '2209' programı kapsamında hibe kazandı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin (İEÜ) 32 öğrencisi, TÜBİTAK'ın gençleri bilimsel çalışmalara teşvik etmek amacıyla yürüttüğü '2209' programı kapsamında hibe almaya hak kazandı. Yapay zeka, yazılım, sağlık ve elektronik gibi farklı alanlarda bir yıl boyunca araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütecek olan İEÜ'lü gençler, hazırladıkları her proje için 12 bin liraya varan destekten yararlanabilecek. İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, "Öğrencilerimizin bilimsel üretim süreçlerinde yer almasını, fikirlerini somut çıktılara dönüştürmesini çok önemsiyoruz. Üniversitemizde hakim olan araştırma ve proje ekosistemini TÜBİTAK desteğiyle daha da güçlendirmiş olacağız" diye konuştu.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), ülke genelinde yapılan binlerce başvuru arasında incelemelerini büyük titizlikle tamamlayarak destek almaya hak kazanan öğrencileri belirledi. Gençlerin ilgi duydukları alanlarda akademisyenleriyle birlikte çalışmalar yaparak tecrübe kazanmasını hedefleyen TÜBİTAK, projenin niteliği ve uygulanabilirliği gibi birçok kriteri göz önünde bulundurdu.

Birlikte çalışacaklar

İEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İşletme Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan toplam 32 öğrenci, hibe almayı başardı. İzmir Ekonomili gençler, ilgi duydukları ve kendilerini geliştirmek istedikleri alanlarda gerçekleştirecekleri araştırma projelerini, akademisyenlerinin yönlendirmeleriyle tamamlayacak. TÜBİTAK'ın, gençlerin bilimsel üretkenliğini artırmak amacıyla sağladığı hibe desteği, toplamda 350 bin lirayı aşabilecek.

"Akademik ortamın gücünü gösteriyor"

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, öğrencileri iş yaşamına en iyi şekilde hazırlamak için çalıştıklarını söyleyerek, "Bugünün dünyasında üniversitelerden beklenen görev, gençleri yalnızca mesleki bilgiyle donatmak değil; aynı zamanda onları bilimsel düşünceyle, yenilikçilikle ve çözüm üretme becerisiyle yetiştirmek. Yapay zekadan yazılıma, sağlıktan elektroniğe kadar birçok farklı alanda öğrencilerimizin proje geliştirmesi, disiplinlerarası bakış açısının ve üretken akademik ortamın üniversitemizde ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

"Vizyonumuzun merkezinde bulunuyor"

Araştırmayı ve inovasyonu üniversitenin gelişim vizyonunun merkezinde gördüklerini dile getiren Prof. Dr. Abacıoğlu, "Öğrencilerimizi proje üretmeye teşvik eden, akademisyenlerimizin bilgi birikimiyle gençlerimize yol gösterdiği bir yapı kurduk. Proje Geliştirme ve Teknoloji Transfer Ofisimiz başta olmak üzere tüm akademik birimlerimizle, öğrencilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de öğrencilerimizin araştırma süreçlerine dahil olduğu; fikirlerini projeye, projelerini ise ülkemiz ve insanlık için değer üreten çıktılara dönüştürdüğü bir üniversite ekosistemini daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Güçlü bir rehberlik sunuyoruz"

İEÜ Proje Geliştirme ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Onur Kanyılmaz ise, öğrencilere proje geliştirme sürecinde güçlü bir akademik rehberlik sunduklarını söyleyerek, "TÜBİTAK programları, öğrencilerimizin bilimsel araştırmayla tanışması açısından son derece değerli fırsatlar sunuyor. Bir öğrencinin kendi ilgi alanında proje fikri geliştirmesi, bu fikri akademik çerçeveye oturtması, yöntem belirlemesi ve projesini uygulama aşamasına taşıması, onun kişisel ve akademik gelişimine çok önemli katkılar sağlıyor. Bu süreçte öğrenciler; analitik düşünme, planlama, kaynak tarama, veri toplama ve ekip çalışması gibi birçok beceriyi yaşayarak öğreniyor" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Teknoloji, Tübitak, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim İEÜ'lü 32 Öğrenci TÜBİTAK Desteği Aldı - Son Dakika

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