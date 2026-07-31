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İEÜ'lü Öğrencilerden Başarı

İEÜ\'lü Öğrencilerden Başarı
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İEÜ Lojistik Yönetimi 'Port Ekonomi' takımı, ÜNİ-LODER yarışmasında ikincilik elde etti.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencilerinden oluşan 'Port Ekonomi' takımı, Türkiye genelinden iddialı ekiplerin yer aldığı ÜNİ-LODER Tedarik Zinciri Oyunu Yarışması'nda ikincilik elde etti.

Lojistik Derneği (LODER) ve Slimstock Türkiye iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmada genç lojistikçiler; stok yönetimi, talep planlama, tedarik süresi yönetimi ve maliyet optimizasyonu gibi kritik alanlarda aldıkları stratejik kararlarla jürinin beğenisini kazandı. İEÜ Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özgür Özpeynirci, öğrencileri tebrik ederek, "Sektör ihtiyaçlarını merkeze alan eğitim yöntemlerimiz, iş dünyasıyla kurduğumuz güçlü bağ ve deneyimsel öğrenme modelimizle fark oluşturuyoruz" diye konuştu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencileri Berk Alver, Defne Hıçkıran, Ali Efe Zıh ve İbrahim Tunay'dan oluşan 'Port Ekonomi' takımı, çevrim içi gerçekleştirilen yarışmada gerçek iş senaryolarına dayalı simülasyonlar üzerinden tedarik zinciri süreçlerini deneyimleme fırsatı buldu.

Stratejik düşünme becerisi

Yarışmanın formatı gereği bir içecek firmasının üretimden tedarike uzanan tüm operasyonel sürecini kurgulayan Port Ekonomi takımı; veri odaklı karar alma, kriz yönetimi, takım çalışması ve stratejik düşünme becerileriyle öne çıktı.

Uygulama odaklı öğrenme yaklaşımı

İEÜ Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özgür Özpeynirci, öğrencilerin ekip olarak elde ettiği başarının, bölümde sundukları nitelikli eğitimin ve uygulama odaklı öğrenme yaklaşımının bir sonucu olduğunu belirtti. Öğrencilerin edindikleri kuramsal bilgileri analiz, planlama ve karar alma süreçlerine dönüştürmelerini hedeflediklerini söyleyen Prof. Dr. Özpeynirci, "Port Ekonomi takımımızın stok yönetimi, talep planlama, kriz yönetimi ve maliyet optimizasyonu gibi alanlarda öğrendiklerini başarıyla uygulaması, bu yaklaşımın ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Öğrencilerimizi ve başarılarında emeği bulunan tüm akademisyenlerimizi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Krizleri yönetmeyi deneyimledik"

Port Ekonomi takımı öğrencileri ise yarışma sayesinde gerçek hayatta karşılaşılabilecek krizleri yönetme konusunda çok önemli bir deneyim kazandıklarını vurguladı. Yarışmanın zaman yönetimi ve iletişimin önemini bir kez daha gösterdiğini ifade eden İEÜ'lü gençler, "Geliştirdiğimiz stratejiler sayesinde operasyon sürecini en düşük maliyetle tamamlayarak başarıya ulaşan iki ekipten biri olduk. Yarıştığımız takımlar çok güçlüydü ancak derece alabileceğimize inanıyorduk. Elde ettiğimiz sonuç bizi çok mutlu etti. Bu başarıyı güçlü iletişimimize, stres yönetimimize, takım çalışmasına ve takım ruhumuza borçlu olduğumuzu düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim İEÜ'lü Öğrencilerden Başarı - Son Dakika

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