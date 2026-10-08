Iğdır Doğa Koruma ekipleri ilkokul öğrencilerine biyokaçakçılık eğitimi verdi

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Aralık Beşiktaş Micran İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelerek, tabiatın korunması, biyoçeşitlilik ve yaban hayatı konusunda eğitim verdi.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, "Tabiatı Koruma, Biyoçeşitlilik ve Biyokaçakçılık" eğitimleri kapsamında Aralık Beşiktaş Micran İlkokulu öğrencileriyle buluştu. Gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere Iğdır ve Türkiye'nin zengin flora ve fauna varlığı, milli parklar ile yaban hayatının korunmasının önemi anlatıldı. Eğitim programı, öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen kuş gözlem etkinliğiyle tamamlandı.