Iğdır Valisi Taşolar başkanlığındaki toplantıda okul güvenliği tedbirleri görüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Iğdır Valisi Taşolar başkanlığındaki toplantıda okul güvenliği tedbirleri görüşüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır Valisi Taşolar başkanlığındaki toplantıda okul güvenliği tedbirleri görüşüldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Iğdır'da Vali M. Fırat Taşolar başkanlığında düzenlenen Okul Güvenliği Toplantısı'nda öğrencilerin güvenliği ve okul çevrelerinde alınacak tedbirler ele alındı. Toplantıda okul çevresindeki risklerin önlenmesi ve kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.

Iğdır'da okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar başkanlığında düzenlenen toplantıda, öğrencilerin güvenliği ve okul çevrelerinde alınacak tedbirler ele alındı.

Iğdır'da öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi. Vali M. Fırat Taşolar başkanlığında düzenlenen toplantıda, öğrencilerin okula geliş ve gidişlerinde güvenliklerinin sağlanması, okul çevrelerinde oluşabilecek risklerin önlenmesi ve mevcut güvenlik tedbirlerinin etkinliğinin artırılması konuları değerlendirildi. İlgili kurumların yürüttüğü çalışmaların ele alındığı toplantıda, okullarda güvenli eğitim ortamının oluşturulması için alınan ve alınması gereken tedbirler üzerinde duruldu.

Toplantıda ayrıca, öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik kurumlar arası koordinasyonun ve iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: İHA
Iğdır ValiliğiGüncelEğitimIğdırSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Emre Belözoğlu geldi, Kuyt’ın kaderi belli oldu Emre Belözoğlu geldi, Kuyt'ın kaderi belli oldu
Türkiye’nin konuştuğu imam AK Parti kanadından da ilk yorum geldi Türkiye'nin konuştuğu imam! AK Parti kanadından da ilk yorum geldi
Emre Belözoğlu’nun ekibi belli oldu Tam 11 isim var Emre Belözoğlu'nun ekibi belli oldu! Tam 11 isim var
Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde gerilim Ailesi tabutu bırakmadı Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde gerilim! Ailesi tabutu bırakmadı
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
17:15
Fenerbahçe’de Çağrı Balta’dan olay hareket Formasını çıkarıp gitti
Fenerbahçe'de Çağrı Balta'dan olay hareket! Formasını çıkarıp gitti
17:07
Neler oluyor Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden bir korkutan olay daha
Neler oluyor? Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden bir korkutan olay daha
16:51
ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı Bir gecede tüm hesaplar değişti
ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı! Bir gecede tüm hesaplar değişti
16:39
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
15:47
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
15:46
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 17:29:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Iğdır Valisi Taşolar başkanlığındaki toplantıda okul güvenliği tedbirleri görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android