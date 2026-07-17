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İki Üniversiteden Hidrojen İş Birliği

İki Üniversiteden Hidrojen İş Birliği
17.07.2026 16:14
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Niğde Ömer Halisdemir ve Yıldız Teknik Üniversitesi, hidrojen teknolojileri için protokol imzaladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında, başta hidrojen teknolojileri olmak üzere bilimsel ve teknolojik alanlarda ortak çalışmaları teşvik etmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol öncesinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu; Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik'i makamında ziyaret ederek hediye takdim etti. Görüşmede, iki üniversite arasında hidrojen teknolojileri başta olmak üzere tarafların belirleyeceği bilimsel ve teknolojik alanlarda yürütülebilecek ortak çalışmalar değerlendirildi. Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenen törende, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Yıldız Teknik Üniversitesi adına ise Rektör Prof. Dr. Eyüp Debik iş birliği protokolünü imzaladı. İki yıl süreyle geçerli olacak protokol kapsamında ortak araştırma projeleri geliştirilmesi, bilimsel yayınların hazırlanması ve akademik iş birliklerinin artırılması hedefleniyor. İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Yıldız Teknik Üniversitesi ile kurulan iş birliğinin iki üniversitenin bilimsel kapasitesine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Rektör Uslu; özellikle hidrojen teknolojileri başta olmak üzere bilimsel ve teknolojik alanlarda gerçekleştirilecek ortak projelerin hem akademisyenlere hem de öğrencilere yeni fırsatlar sunacağını ifade ederek, protokolün her iki üniversite için hayırlı olmasını temenni etti. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yıldız Teknik Üniversitesi, Ömer Halisdemir, Teknoloji, Eğitim, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Eğitim İki Üniversiteden Hidrojen İş Birliği - Son Dakika

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