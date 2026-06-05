İkinci Geleneksel Mezun Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İkinci Geleneksel Mezun Buluşması

İkinci Geleneksel Mezun Buluşması
05.06.2026 08:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EBYÜ'de mezunlar bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı ve program halk oyunlarıyla sona erdi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) Mezun Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "İkinci Geleneksel Mezun Buluşması" gerçekleştirildi.

Üniversitenin Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, EBYÜ Rektör Yardımcısı Adem Başıbüyük, Mezun Koordinatörü Gülsün Ayran, akademik ve idari personel ile çok sayıda mezun katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda üniversitenin tanıtım filmi izletildi. Ardından mezunlar, eğitim ve kariyer yolculuklarına ilişkin deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

EBYÜ Meslek Yüksekokulu mezunlarından Ali Baran, üniversitede edindiği bilgi birikimi, dostluklar ve akademisyenlerin rehberliğinin mesleki gelişiminde önemli rol oynadığını belirterek, mezuniyet sonrası yurt içi ve yurt dışında çeşitli görevlerde bulunduğunu ifade etti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü mezunu Ece Yaman ise üniversiteyle olan bağlarının mezuniyet sonrasında da devam ettiğini belirterek, üniversite yıllarında kazanılan bilgi ve deneyimlerin hayatlarının her döneminde kendilerine rehberlik ettiğini söyledi.

Eğitim Fakültesi mezunu ve TOBB Binali Yıldırım Ortaokulu Müdürü Selçuk Toklu da konuşmasında öğretmenlik mesleğinin yalnızca bilgi aktarmaktan ibaret olmadığını, aynı zamanda değerlerin ve tecrübelerin yeni nesillere aktarılmasını da kapsadığını vurguladı.

Programın kapanış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Başıbüyük, mezunlarla sürdürülebilir iş birliğine büyük önem verdiklerini belirterek, mezunlardan ve işverenlerden alınan geri bildirimlerin üniversitenin eğitim vizyonunun geliştirilmesinde önemli katkı sağladığını kaydetti.

Program, üniversitenin halk oyunları takımının gösterisi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim İkinci Geleneksel Mezun Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hacıosmanoğlu, Miami’deki sahaya çıkıp top oynadı Hacıosmanoğlu, Miami'deki sahaya çıkıp top oynadı
Kuzeni öldürülen Engin Polat’ın ifadesi ortaya çıktı Faillerin adını verdi Kuzeni öldürülen Engin Polat'ın ifadesi ortaya çıktı! Faillerin adını verdi
Sözün bittiği yer 114 yıllık çınara başkan adayı bile çıkmadı Sözün bittiği yer! 114 yıllık çınara başkan adayı bile çıkmadı
Nişanlısının bedelli askerlik parasını ödemediği için terk edildi Nişanlısının bedelli askerlik parasını ödemediği için terk edildi
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
İBB davasında görevli jandarmalara soruşturma İBB davasında görevli jandarmalara soruşturma

08:55
Mourinho’nun Galatasaray’a açtığı dava reddedildi
Mourinho'nun Galatasaray'a açtığı dava reddedildi
08:37
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu 80 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 80 şüpheli gözaltına alındı
07:55
Restoranlarda yeni dönem Tek kullanımlık sos paketleri tarihe karışıyor
Restoranlarda yeni dönem! Tek kullanımlık sos paketleri tarihe karışıyor
07:38
Spor sonrası evine yürüyen kadın, kendisini takip eden adama saldırdı
Spor sonrası evine yürüyen kadın, kendisini takip eden adama saldırdı
06:57
Türkiye’nin 24 yıllık bankası satıldı Yeni sahibi tanıdık çıktı
Türkiye'nin 24 yıllık bankası satıldı! Yeni sahibi tanıdık çıktı
06:44
Ankara kulisleri hareketli Özgür Özel’in yeni partisinin adı belli oldu
Ankara kulisleri hareketli! Özgür Özel’in yeni partisinin adı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 08:59:55. #7.13#
SON DAKİKA: İkinci Geleneksel Mezun Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.