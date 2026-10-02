İl Milli Eğitim Müdürü Ekici, Erzurum'da proje kapsamında öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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İl Milli Eğitim Müdürü Ekici, Erzurum'da proje kapsamında öğrencilerle buluştu

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İl Milli Eğitim Müdürü Ekici, Erzurum\'da proje kapsamında öğrencilerle buluştu
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MEB koordinasyonunda yürütülen Bizim Gök Kubbemiz Projesi kapsamında Erzurum'a gelen öğrenciler ve öğretmenler, Yakutiye Anadolu Lisesi Pansiyonunda bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, misafir öğrencilere hoş geldiniz diyerek hediye takdim etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ortak değerler etrafında bütünleşen eğitim vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen "Bizim Gök Kubbemiz" Projesi, farklı şehirlerdeki öğrencileri bir araya getirerek kültürel zenginliklerin paylaşılmasına ve okullar arasında kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine katkı sunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Erzurum'a gelen öğrenciler ve öğretmenleri, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici Yakutiye Anadolu Lisesi Pansiyonunda bir araya gelerek misafir öğrencilere "hoş geldiniz" dileklerini iletti.

Öğrenciler ve öğretmenler sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, farklı şehirlerden gelen gençleri ortak değerler etrafında buluşmasının, birbirlerinin kültürel zenginliklerini tanımasının ve gönül bağları kurmasının önemine vurgu yaptı.

Buluşma vesilesiyle misafir öğrencilerle çeşitli hediyeler takdim eden İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, kendilerine Erzurum'da güzel ve anlamlı bir proje deneyimi geçirmeleri temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
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