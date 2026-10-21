İncirliova BİLSEM ekibi Fransa'da yapay zeka ve VR eğitimini inceledi - Son Dakika
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İncirliova BİLSEM ekibi Fransa'da yapay zeka ve VR eğitimini inceledi

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İncirliova BİLSEM ekibi Fransa\'da yapay zeka ve VR eğitimini inceledi
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İncirliova BİLSEM'den eğitimciler, Erasmus+ projesi kapsamında Fransa'nın Tourcoing kentinde beş günlük işbaşı gözlem yaptı. Le Lycée EIC Tourcoing'de yapay zeka, VR ve eTwinning gibi konular incelenirken Le Cube'de yaklaşık 100 öğretmenin katıldığı atölye ve seminerler düzenlendi.

İncirliova Bilim ve Sanat Merkezi uluslararası eğitim iş birlikleriyle geleceğin eğitimine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İncirliova BİLSEM, Erasmus+ aracılığıyla uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye, öğretmenlerinin mesleki gelişimini desteklemeye ve öğrencilerini geleceğin becerileriyle buluşturmaya devam ediyor. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından desteklenen "STEAM, Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik ile Geleceğin Eğitimi" adlı proje kapsamında, Fransa'nın Tourcoing kentindeki Le Lycée EIC Tourcoing kurumunda beş günlük işbaşı gözlem (job shadowing) faaliyeti gerçekleştirildi.

İncirliova BİLSEM'den Matematik Öğretmeni Zeynep Ceren Çiftsüren, Türkçe Öğretmeni İpek Ceylan ve okul müdürü Bayram Dağtekin'in katıldığı programda, yaklaşık 7 bin öğrencisi ve 300 öğretmeniyle büyük bir eğitim topluluğuna sahip EIC kurumunun eğitim uygulamaları yakından incelendi.

Eğitimde yapay zeka, dijital öğrenme ortamları, sanal gerçeklik (VR), animasyon, eTwinning ve dijital gizlilik gibi güncel konuların ele alındığı programda öğretmenler, yenilikçi eğitim yaklaşımlarını yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Faaliyet kapsamında Le Cube'de yaklaşık 100 öğretmenin katılımıyla düzenlenen atölye çalışmaları ve seminerler de uluslararası deneyim paylaşımına katkı sağladı. Erasmus Günleri etkinlikleriyle Avrupa'da iş birliği ve sürdürülebilirlik konularına dikkat çekildi.

Kaynak: İHA
Yapay ZekaFransaGüncelEğitimSon Dakika

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