İnönü Üniversitesi Rektörü Akpolat, YÖKAK Kalite Konferansı\'na katıldı

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 2026 YÖKAK Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı'na katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Özer ve Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Ali Kılıç'ın da yer aldığı konferansta, yükseköğretimde kalite güvencesi, akreditasyon ve sürekli iyileştirme süreçleri ele alındı. İnönü Üniversitesi'nin kalite standartlarını en üst noktaya taşıma amacında olduklarını ifade eden Akpolat, "İnönü Üniversitesi olarak kaliteyi yalnızca belirli dönemlerde yürütülen bir çalışma değil, üniversitemizin bütün süreçlerine yön veren sürekli bir gelişim anlayışı olarak görüyoruz. Bu anlayışla eğitimden araştırmaya, yönetimden toplumsal katkıya kadar her alanda kalite standartlarımızı daha ileri taşımaya devam edeceğiz" diye konuştu.