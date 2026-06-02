Isparta\'da "Hayalimdeki Ben" CV Yarışması\'nın kazananları ödüllendirildi

02.06.2026 19:31  Güncelleme: 19:51
Isparta'da düzenlenen 'Hayalimdeki Ben' CV Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler, düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu. Yarışmaya 607 öğrenci katıldı, ilk 20 öğrenci ödüllendirildi.

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ve Isparta Valiliği himayesinde gerçekleştirilen "Hayalimdeki Ben" CV Yarışması'nın ödül töreni düzenlendi. Gençlerin kendilerini tanımaları, hedef belirlemeleri ve kariyer planlamalarına erken yaşta başlamalarını amaçlayan yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde, "Herkesin Bir Mesleği Olmalı" anlayışıyla düzenlenen yarışmaya 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri katıldı. Öğrencilerin hayallerini, hedeflerini ve gelecek planlarını özgeçmiş formatında ifade etmelerinin amaçlandığı yarışmanın ödül töreni ITKM Gül Salonu'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Isparta Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, yarışmanın öğrencilerin kariyer planlamalarına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

"Bu yarışmanın kaybedeni yok"

Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu ise yarışmaya katılan tüm öğrencilerin aslında kazanan olduğunu belirterek, "Bu yarışmanın kaybedeni yok. Bizim gönlümüzde tüm öğrencilerimiz kazanan. Ortaöğretim döneminde böyle bir yolculuğa çıkmaları ve bu medeni cesareti göstermeleri takdire şayan. Başarıya giden yol sadece bilgiden geçmiyor. Bilginin yanında yeteneklerin, kişisel özelliklerin ve hedeflerin de ortaya konulması gerekiyor" dedi.

Yarışmaya katılan 607 öğrenciyi tebrik eden Büyükçulcu, gençlerin ortaya koyduğu azim ve vizyonun Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma yolunda önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

İlk 20 öğrenciye ödül verildi

İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak da konuşmasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yalnızca akademik başarıyı değil, aynı zamanda değerlerine bağlı, üretken ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini söyledi. Program kapsamında müzik dinletisi ve halk oyunları gösterileri sahnelendi. Daha sonra yarışmada dereceye giren ilk 20 öğrenciye ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Jüri üyelerine ise katkılarından dolayı plaketleri Isparta Vali Yardımcısı Cemil Kılınç tarafından verildi. Ödül töreni, öğrenciler, öğretmenler ve protokol üyelerinin katıldığı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

