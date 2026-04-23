Jandarma\'dan Öğrencilere 23 Nisan Etkinliği

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Tercan ilçesine bağlı Gözeler İlkokulu öğrencilerini misafir etti.
Etkinlik çerçevesinde öğrenciler, Ergan Dağı Kayak Merkezi ile Erzincan Müze Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen programda köpek timi gösterisi yapılırken, öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı ve akülü araçlarla uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.
Öğrencilerin Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı mektuplar uçan balonlarla gökyüzüne bırakıldı. Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli ikramlar ve hediyeler verildi.
