Jandarma ekiplerinden Sason’da öğrencilere anlamlı ziyaret

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sason ilçesinde bulunan Meşeli İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenirken, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatı ve eğitim yolunda bıraktığı miras da anlatıldı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplumla iç içe yürütülen sosyal sorumluluk ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında Sason ilçesine bağlı Meşeli İlkokulunu ziyaret etti. Jandarma personeli, okulda öğrencilerle sohbet ederek çeşitli etkinliklere katıldı ve çocuklarla keyifli vakit geçirdi. Ziyaret sırasında öğrencilerle yakından ilgilenen jandarma ekipleri, çocuklara güvenlik konusunda çeşitli bilgiler verirken, jandarma teşkilatının görevleri hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Öğrencilerin jandarma personeline gösterdiği ilgi ve etkinliklerde yaşanan renkli anlar, ziyarete ayrı bir anlam kattı. Ziyaretin önemli bölümünde ise 2017 yılında Batman'ın Kozluk ilçesinde görev yaptığı sırada şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anıldı. Jandarma personeli tarafından öğrencilere Aybüke Öğretmen'in hayatı, öğretmenlik mesleğine olan bağlılığı ve eğitim için verdiği mücadele anlatıldı. Çocukların milli ve manevi değerlere bağlı, huzurlu ve güvenli bir ortamda yetişmesinin önemine dikkat çekilen ziyarette, öğrencilerin yüzlerindeki tebessümün kendileri için en büyük mutluluk olduğu ifade edildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından çocuk ve gençlere yönelik sosyal sorumluluk, bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının devam edeceği belirtildi.