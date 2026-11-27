Çanakkale'de jandarma ekiplerince kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Suçları Kısım Amirliğince; '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' çerçevesinde, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Uygulamalar çerçevesinde; 24 Kasım 2026 tarihinde Biga İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan mobilya işletmesi bünyesinde çalışan personele ve Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde eğitim gören öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen faaliyetlerde; 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 'Kadına El Kalkamaz' mottosu, KADES (Kadın Acil Destek) Uygulaması, öfke kontrolü konularında bilgilendirme yapıldı. Faaliyetler çerçevesinde toplam 435 kişiye ulaşılarak 400 adet bilgilendirme broşürü dağıtıldı. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği faaliyetlerde vatandaşların konuya ilişkin bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılması hedeflendi.