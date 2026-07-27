Jandarmaya Enkazda Arama Eğitimi

Bayburt İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü eğitmenleri tarafından, Bayburt İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığı tim personeline yönelik 5 günlük "Enkazda Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi ve Uygulamaları" gerçekleştirildi.

Eğitimin ilk 2 gününde İl Jandarma Komutanlığı Eğitim Salonu'nda teorik dersler verildi. Programın son üç gününde ise AFAD Eğitim Parkurunda uygulamalı enkaz arama ve kurtarma çalışmaları yapıldı. Eğitim, son gün AFAD Eğitim Salonu'nda düzenlenen sınavla tamamlandı.

Uygulamalı eğitimlerde personel, iş sağlığı ve güvenliği kuralları kapsamında enkaz botu, iş kıyafeti, iş eldiveni, dizlik ve dirseklik seti, koruyucu gözlük ile kask gibi kişisel koruyucu donanımları kullanarak arama ve kurtarma faaliyetlerini uygulamalı olarak gerçekleştirdi.