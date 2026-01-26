Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Bir öğretmenin sınıf ortamında öğrencilerine Sultan Vahdettin'i anlattığı anlara ilişkin video, sosyal medyada gündem oldu. Öğretmen, ders sırasında yaygın olarak öğretilen tarih anlatılarını sorgulayarak Sultan Vahdettin'e yönelik "korkak padişah" söylemi üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

"BİZE BÖYLE ÖĞRETTİLER DEĞİL Mİ?

"Sultan Vahdettin korkak bir padişahmış, İngiliz gemisine binip kaçmış… Bize böyle öğrettiler değil mi? Bakın bakalım gerçek öyle mi?" sözleriyle anlatımına başlayan öğretmen, Osmanlı'nın son dönemindeki koşullara dikkat çekti.

"OSMANLI TOPRAKLARI ZATEN İŞGAL ALTINDAYDI"

Sultan Vahdettin döneminde Osmanlı topraklarının fiilen işgal altında olduğunu ifade eden öğretmen, silahların toplatıldığını ve bu silahların başında İngiliz askerlerinin nöbet tuttuğunu anlattı. Kadın öğretmen, yalnızca 700 Osmanlı askerinin silahlı kalmasına izin verildiğini ve bu askerlerin padişahı korumakla görevlendirildiğini söyledi.

"AYASOFYA'YI BENDEN VE AİLEM DEN DAHA KIYMETLİ GÖRDÜ"

Anlatımında Sultan Vahdettin'e atfedilen bir ifadeye de yer veren öğretmen, padişahın Ayasofya'nın yeniden kiliseye çevrileceği endişesini dile getirdiğini ve bu nedenle silahlı askerlerin kendisini değil Ayasofya Camii'ni korumasını istediğini aktardı. Öğretmen, "Yani o korkak denilen Sultan Vahdettin, Ayasofya'yı kendisinden ve çocuklarından daha kıymetli görüyor" ifadelerini kullandı.

Söz konusu video kısa sürede sosyal medyada yayılırken, öğretmenin anlatımı tarih yorumları üzerinden tartışmaları da beraberinde getirdi.