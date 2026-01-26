Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu - Son Dakika
26.01.2026 17:01
Bir öğretmenin sınıfta Sultan Vahdettin'e yönelik yaygın tarih anlatılarını sorguladığı ve Ayasofya vurgusu yaptığı ders anlatımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Bir öğretmenin sınıf ortamında öğrencilerine Sultan Vahdettin'i anlattığı anlara ilişkin video, sosyal medyada gündem oldu. Öğretmen, ders sırasında yaygın olarak öğretilen tarih anlatılarını sorgulayarak Sultan Vahdettin'e yönelik "korkak padişah" söylemi üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

"BİZE BÖYLE ÖĞRETTİLER DEĞİL Mİ?

"Sultan Vahdettin korkak bir padişahmış, İngiliz gemisine binip kaçmış… Bize böyle öğrettiler değil mi? Bakın bakalım gerçek öyle mi?" sözleriyle anlatımına başlayan öğretmen, Osmanlı'nın son dönemindeki koşullara dikkat çekti.

"OSMANLI TOPRAKLARI ZATEN İŞGAL ALTINDAYDI"

Sultan Vahdettin döneminde Osmanlı topraklarının fiilen işgal altında olduğunu ifade eden öğretmen, silahların toplatıldığını ve bu silahların başında İngiliz askerlerinin nöbet tuttuğunu anlattı. Kadın öğretmen, yalnızca 700 Osmanlı askerinin silahlı kalmasına izin verildiğini ve bu askerlerin padişahı korumakla görevlendirildiğini söyledi.

"AYASOFYA'YI BENDEN VE AİLEM DEN DAHA KIYMETLİ GÖRDÜ"

Anlatımında Sultan Vahdettin'e atfedilen bir ifadeye de yer veren öğretmen, padişahın Ayasofya'nın yeniden kiliseye çevrileceği endişesini dile getirdiğini ve bu nedenle silahlı askerlerin kendisini değil Ayasofya Camii'ni korumasını istediğini aktardı. Öğretmen, "Yani o korkak denilen Sultan Vahdettin, Ayasofya'yı kendisinden ve çocuklarından daha kıymetli görüyor" ifadelerini kullandı.

Söz konusu video kısa sürede sosyal medyada yayılırken, öğretmenin anlatımı tarih yorumları üzerinden tartışmaları da beraberinde getirdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • 16Bırsa16 16Bırsa16:
    doğru söze ne hacet 232 88 Yanıtla
  • uğur aksakallı uğur aksakallı:
    tabi tabi aynen öyledir. 80 174 Yanıtla
    Narkoz null Narkoz null:
    siz yalan tarihi okumaya devam edin hani kostekli saatte kurşun isabet ediyorya ha ona inanmaya devam edin 163 81
    eser demir eser demir:
    O köstekli saat sana iyi girmiş Arap yarması 77 131
    Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    narkoz null sende bedir savasında meleklerin yardım ettigine inanmaya devam edebilirsin. 40 128
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Narkoz null Birde cephe de 3375 kitap okuma meselesi vardı:) 27 8
  • Şükrü null Şükrü null:
    çarpıtılmış tarihimiz güncellenmiştir 89 34 Yanıtla
  • kadir kınay kadir kınay:
    Kuş kadar beyniyle öğretmenler olmuş en büyük kahramandı Türk tarihine altın harflerle yaxılmış şartlarmış 23 67 Yanıtla
  • 061169 061169:
    çok bilmiş uğur biraz araştır 52 16 Yanıtla
