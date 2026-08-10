Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri - Son Dakika
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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri
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Hatay'da okul müdürlerine Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele semineri düzenlendi.

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde görev yapan okul müdürlerine yönelik, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı kapsamında seminer düzenlendi.

Seminer programı; Antakya ve Defne İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı okullarda görev yapan okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda, 2026-2030 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı kapsamında yürütülecek çalışmalar ve kadına yönelik şiddetle mücadelede eğitim kurumlarının rolüne ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

Seminerle okul yöneticilerinin konuya ilişkin farkındalıklarının artırılması ve eğitim ortamlarında koruyucu ve önleyici çalışmaların güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Eğitim, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri - Son Dakika

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