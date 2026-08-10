Bahçeli ile Dervişoğlu arasında soğuk rüzgarlar: Yan yana oturup tokalaşmadılar

Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan ve TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilerek TBMM Genel Kurulu'na gönderilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Genel Kurulu'nda görülmeye başlandı.

Terörsüz Türkiye süreci TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, birleşimin açılışında, 20 milletvekiline yerlerinden gündem dışı söz verdi.

BAHÇELİ İLE DERVİŞOĞLU YAN YANA

Kanun teklifinin görüşüleceği oturuma MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı.

BAHÇELİ, GRUP BAŞKANLARIYLA TOKALAŞTI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, oturum öncesinde Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı. Bazı parti grup başkanları da Dervişoğlu ile tokalaştı.

DİP DİBEYDİLER AMA...

Genel Kurul'daki oturumda ise dikkatlerden kaçmayan bir durum yaşadı. Yan yana oturan Bahçeli ile Dervişoğlu'nun tokalaşmadığı gözlerden kaçmadı.

Genel Kurul'a damga vuran o anlar ise objektiflere yakalandı.

Öte yandan Türk bayraklı atkı takarak oturuma katılan İYİ Parti milletvekilleri, sıralarına Türk bayrağı koydu.