Karşıyaka'ya icra şoku - Son Dakika
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Karşıyaka'ya icra şoku

Karşıyaka\'ya icra şoku
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka'ya, Manisa Futbol Kulübü tarafından geçen yaz transfer edilen Muhammet Ensar Akgün'ün ödenmeyen bonservis ücreti nedeniyle icra işlemi başlatıldı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni sezon öncesi Fenerbahçe'nin Düzce Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde kampa giren Karşıyaka'ya 1. Lig'deki Ege temsilcisi Manisa Futbol Kulübü icra takibi gönderdi. 

MANİSA FK'DAN KARŞIYAKA'YA İCRA İŞLEMİ

Manisa FK, geçen yaz döneminde Karşıyaka'nın transfer ettiği stoper Muhammet Ensar Akgün'ün ödenmeyen 2 milyon TL bonservis ücreti nedeniyle yeşil-kırmızılılara icra işlemi başlattı. Ensar'ın bonservisi için o dönem Manisa FK'ya 21 Ağustos 2025'te düzenlenen, 30 Haziran 2026 tarihli senedin ödemesinin gerçekleştirilmediği öğrenildi.

Karşıyaka'ya icra şoku

Karşıyaka 4. İcra Dairesi tarafından gönderilen, yasal faizleriyle 2 milyon 59 bin 625 TL'lik ödeme emrinde Karşıyaka Spor Kulübü Derneği'nin yanı sıra o dönem kulüpte imza yetkili olan eski başkan Aygün Cicibaş ve ikinci başkan Tolga Üner sorumlu tutuldu. İcra ve ödeme emri Cicibaş ve Üner'e de gönderildi. İcra dairesi, ödemenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde daireye ait banka hesabına yapılmasını talep ederken, itiraz yolunu da açık tuttu. Karşıyaka, takımın bankolarından olan Ensar'la geçen sezon 2027'ye kadar sözleşme imzalamıştı.

Karşıyaka'ya icra şoku

Karşıyaka, Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'ya icra şoku - Son Dakika

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