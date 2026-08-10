Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Meclis Genel Kurulu'ndan görüşülen Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, "Teröristlerden ve terör örgütü mensuplarından başka kimin işine yarıyor? Hiç düşündünüz mü? Bu yasa Cumhuriyet'e karşı bir kalkışmadır. eminimize sadık kalacağız, hayır diyeceğiz." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve kamuoyunda "Terörsüz Türkiye" yasası olarak adlandırılan kanun teklifine ilişkin partisi adına son derece sert bir konuşma yaptı. Teklifin meşruiyetini hedef alan Dervişoğlu, İYİ Parti olarak oylamada "hayır" oyu vereceklerini açıkladı.

"MECLİS SADECE BİR TESCİL MAKAMINA İNDİRGENDİ"

Meclis kürsüsünden "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifini hedef alan Müsavat Dervişoğlu, iktidarın elindeki yetkiyi kullanma biçimini eleştirdi. Dervişoğlu konuşmasında, "Bu iktidar, elinde tuttuğu yetkiyi bir yapım ruhsatı gibi değil, devleti içten içe çürüten bir tadilat ruhsatı gibi kullanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Teklifin hazırlanış sürecinin milletten saklandığını savunan Dervişoğlu, "Nihayetinde bu kanun teklifi, İmralı'daki terör hükümlüsünün onayından geçerken Türk milletinden gizlendi, hatta imzalayanlar dahi içerikten habersizdi. Şimdi bu kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi mi hazırlamıştır ki onun onayına sunulmaktadır? Meclis, sürecin başındaki gibi sadece bir tescil makamına indirgenmiştir. Türk milletinin hüküm mührü, onun bilgisi ve rızası dışında cebren kullanılmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

"NEYİN AÇILIMI BU, HİÇ KENDİNİZE SORDUNUZ MU?"

Kamuoyuna "Terörsüz Türkiye" sloganıyla sunulan düzenlemenin Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşların sosyal ve ekonomik sorunlarına çare olmadığını belirten Dervişoğlu, teklifin arka planındaki asıl amacın farklı olduğunu iddia etti.

Dervişoğlu tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Diyarbakırlıya, Vanlıya, Batmanlıya, Hakkariliye iş mi veriyor bu yasa? Şırnaklıya, Bingöllüye, Bitlisliye, Siirtliye ekmek mi kazandırıyor? Urfalının, Mardinlinin, Muşlunun tarlasındaki bereketi mi arttırıyor? Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan gençlere yeni umutlar mı yeşertiyor? Neyin açılımı bu, hiç kendinize sordunuz mu? Amaç, Erdoğan'ın ömür boyu Cumhurbaşkanı kalabilmesinin önünü açmaktır."

"BİZ 'HAYIR' DİYECEĞİZ, YEMİNİMİZE SADIK KALACAĞIZ"

Konuşmasının son bölümünde Genel Kurul'daki milletvekillerine seslenen ve hukuki sorumluluk vurgusu yapan İYİ Parti Lideri, kanun maddeleriyle kimsenin kendini koruyamayacağını ifade etti.

Dervişoğlu, "Madde koyarak kendinizi koruyamazsınız. İhanetin zaman aşımı yoktur. Yargılanacaksınız" dedi. Partisinin oylamadaki net tutumunu da ilan eden Dervişoğlu, "Bugün burada o yemini bile bile çiğneyecek misiniz? Bu teklife 'evet' mi diyeceksiniz? Biz 'hayır' diyeceğiz. Tarihin doğru yerinde duracağız ve milletimizin huzurunda ettiğimiz yemine sadık kalacağız" ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.

Meclis Genel Kurulu, İYİ Parti, Türkiye, Güncel, Gündem, Terör, Son Dakika

Son Dakika Gündem Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Johny Guitar Johny Guitar:
    bu musavvat ı adam yerine koyan var mı ki 42 23 Yanıtla
    Hakan Kizilay Hakan Kizilay:
    Yok 16 5
  • KADİR TOK KADİR TOK:
    al bir mal daha 41 24 Yanıtla
    Mesut Vatansever Mesut Vatansever:
    MHP den kovulanlar adam yerine konuşuyor komik ya 4 3
  • aliakkaya1818@gmail.com [email protected]:
    kadir tok hangi bayrağa selam veriyorsun 14 14 Yanıtla
    Yahya Gültekin Yahya Gültekin:
    Validene dikilmiş direğin bayrağına 2 1
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı
Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı
Mekke Paktı İsrail’i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
Afyonkarahisar’da 77 yaşındaki baba, oğlunun kavgasında 2 kişiyi öldürdü Afyonkarahisar'da 77 yaşındaki baba, oğlunun kavgasında 2 kişiyi öldürdü
İran’da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai’ye yeni görev İran'da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai'ye yeni görev
Ünlü rapçi Sefo hayranına kaptırdığı mikrofonun peşine düştü Ünlü rapçi Sefo hayranına kaptırdığı mikrofonun peşine düştü
Ankara’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı Ankara'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

17:55
TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
17:28
Bahçeli’den Özgür Özel’e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız
Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
17:10
Etimesgut Belediyesi’nde başkanvekili belli oldu
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
16:26
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu Ekiplerin vahim bir tahmini var
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu! Ekiplerin vahim bir tahmini var
16:12
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı verildi
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
16:01
İstanbul’a geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti
İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
15:44
Özkan Yalım’ın araçları satışa çıkardı İşte 26 araba için istenen bedel
Özkan Yalım'ın araçları satışa çıkardı! İşte 26 araba için istenen bedel
15:32
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
15:08
Özgür Özel kürsüde Yeni Parti “çerçeve yasa“ için kararını verdi
Özgür Özel kürsüde! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
14:54
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle “Terörsüz Türkiye“ yasasını anlattı
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle "Terörsüz Türkiye" yasasını anlattı
13:36
Bir ailenin yıkıldığı an: Ölüm haberi camiden geldi
Bir ailenin yıkıldığı an: Ölüm haberi camiden geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 18:16:44. #7.12#
SON DAKİKA: Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.