Kahramanmaraş İl Göç İdaresi personeli afet eğitimi ve deprem tatbikatıyla bilinçlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş İl Göç İdaresi personeline afet farkındalık eğitimi ve tatbikat düzenlendi. Eğitimde afet öncesi önlemler, deprem anında doğru davranışlar ve çök-kapan-tutun anlatıldı; ardından kurum binasında deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı.
Kahramanmaraş İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenen afet farkındalık eğitiminde deprem anında doğru davranış şekilleri anlatılırken, eğitimin ardından deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş İl Göç İdaresi Müdürlüğünde afet bilincini artırmak amacıyla 'Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı' düzenlendi.
Kurum personeline yönelik gerçekleştirilen eğitim kapsamında; afet öncesi alınması gereken önlemler, deprem anında doğru davranış şekilleri ve 'çök-kapan-tutun' uygulaması ile acil durum tahliye süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Teorik bilgilendirmenin ardından kurum binasında deprem anı ve tahliye tatbikatı uygulandı.
Kaynak: İHA
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