Kahramanmaraş'ta Haydar Aliyev İlkokulu Açıldı - Son Dakika
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Eğitim

Kahramanmaraş'ta Haydar Aliyev İlkokulu Açıldı

Kahramanmaraş\'ta Haydar Aliyev İlkokulu Açıldı

TOKİ ve Azerbaycan iş birliğiyle Kahramanmaraş'ta deprem sonrası yeni ilkokul inşa edildi.

29.04.2025 10:59
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Azerbaycan iş birliğiyle Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan okulun yerine Haydar Aliyev İlkokulu inşa edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasar alan Sezai Karakoç İlkokulu yerine Azerbaycan Mahallesi'nde TOKİ ve Azerbaycan iş birliğiyle Haydar Aliyev İlkokulu inşa edildi. 20 derslik, 3 laboratuvar ve 3 ana sınıfının bulunduğu ilkokulda, fen, teknoloji ve müzik atölyeleri, kütüphane, spor salonu, revir ile oyun parkları yer alıyor.

'GÜVENLİ BİR OKUL İNŞA ETTİK'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, okulun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Burası Kahramanmaraş'taki Haydar Aliyev İlkokulu. Asrın felaketinin ardından afetlere dirençli, çocuklarımız için güvenli bir okul inşa ettik. Şimdi koridorlarında evlatlarımızın neşesi, heyecanı, sevinci yankılanıyor" dedi.

16 AYDA TAMAMLANDI

Görüntülerde yer alan okul müdürü Murat Demirci de "16 ay gibi bir sürede eski okulumuzun enkazı kaldırılıp, yenisi çok güzel bir şekilde yapıldı. Güzel tasarlanmış bir okul. Depremlerde çizik bile olmayacağını düşündüğümüz kalitede bir bina yapılmış. Çocuklarımız için merdiven güvenliği bile düşünülerek yapılmış. Sınıflarımız ferah. Şu anda 400 öğrencimiz var. Mahallemizde yeni inşaatlar bitip insanlar yerleşmeye başladığında bu sayı 1500'e ulaşacak" diye konuştu.

Öğretmenler ve öğrenciler de okulu çok beğendiklerini söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim Kahramanmaraş'ta Haydar Aliyev İlkokulu Açıldı - Son Dakika

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