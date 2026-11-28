Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Trafik Güvenliği Eğitim Kısım Amirliği ve Onikişubat Trafik Jandarma Timi tarafından huzurevi sakinlerine trafik bilincini artırmaya yönelik eğitim düzenlendi.

Kahramanmaraş Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde verilen eğitim, günlük yaşamda trafik kurallarına uyulması, yaya ve yolcu güvenliği konularında farkındalığın geliştirilmesi ve olası trafik kazalarının önlenmesi amacıyla gerçekleştirildi; katılımcılara genel trafik kurallarına ilişkin kapsamlı bilgiler aktarıldı. Programın sonunda huzurevi sakinlerine bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Trafik güvenliğinin sağlanması ve toplumun her kesiminde trafik kültürünün oluşturulması hedefiyle bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.