Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, 12 eğitim yatırımını değerlendirdi - Son Dakika
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Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, 12 eğitim yatırımını değerlendirdi

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Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, 12 eğitim yatırımını değerlendirdi
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Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş başkanlığında yeni eğitim-öğretim yılının ilk haftası değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda okul güvenliği ve devam eden 12 eğitim yatırımı ele alınarak öğrenciler için güvenli ortam hedeflendi.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş başkanlığında, yeni eğitim-öğretim yılının ilk haftası değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; eğitim öğretim faaliyetleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, eğitim yatırımları, öğrenci devamsızlıkları, okul güvenliği, servis araçlarının denetimleri, kütüphane çalışmaları ve MEBİ uygulamasının yaygınlaştırılması başta olmak üzere eğitim gündemindeki önemli konular ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, yeni dönemde eğitimde kalite ve akademik başarının daha da yükseltilmesi, öğrencilerin bilimsel ve sosyal faaliyetlere daha fazla yönlendirilmesi, okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi ve yöneticilerin sahada daha etkin olması gerektiğini vurguladı. Okul güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda, 7 bakanlık tarafından imzalanan Okul Güvenliği İş Birliği Protokolü çerçevesinde belirlenen hususların titizlikle uygulanmasının önemine dikkat çekildi. Bu çerçevede okullarda görev yapan bahçe görevlilerinin okul güvenliğine yönelik sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmeleri, okul giriş ve çıkışlarında gerekli kontrollerin yapılması, okul çevresinde karşılaşılabilecek olumsuzlukların zamanında fark edilerek ilgili yöneticilere bildirilmesi ve öğrencilerimizin güvenli bir eğitim ortamında bulunmalarının sağlanması konusunda gerekli çalışmaların yürütülmesi istendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, okul güvenliğinin yalnızca okul yönetiminin değil, okulda görev yapan tüm personelin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, öğrencilerimizin huzur ve güven içerisinde eğitim almalarının öncelikli hedeflerden biri olduğunu ifade etti. Akbaş, "Eğitimde başarı; güçlü bir ekip çalışması, ortak hedef ve kararlı bir çalışma anlayışıyla mümkündür" dedi.

Toplantıda eğitim yatırımlarının mevcut durumu da değerlendiren Akbaş, yapımı devam eden 12 eğitim yatırımının en kısa sürede tamamlanarak öğrencilerin modern, güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarına kavuşmasının hedeflendiğini ifade etti.

Yeni eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akbaş, "14 Eylül'de güzel bir başlangıç yaptık. İnşallah hep birlikte, el birliği ve gönül birliği içerisinde bu yeni dönemi de sağlıklı, mutlu ve başarılı bir şekilde tamamlayacağız" diye konuştu.

Toplantıda eğitim yatırımlarına ilişkin çalışmaları da değerlendiren Akbaş, devam eden 12 eğitim yatırımının en kısa sürede tamamlanarak öğrencilerin modern, güvenli ve donanımlı eğitim ortamlarına kavuşmasının hedeflendiğini ifade etti.

Kaynak: İHA
KarabükGüncelEğitimSon Dakika

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