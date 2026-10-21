Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, meslek lisesinde öğrencilerle sohbet etti - Son Dakika
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Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, meslek lisesinde öğrencilerle sohbet etti

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Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, meslek lisesinde öğrencilerle sohbet etti
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Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Prof. Dr. Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle mesleki beklentiler üzerine sohbet etti. Akbaş, okul bahçesindeki etkinliğe eşlik edip kantin ve ortak alanlarda inceleme yaptı.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Prof. Dr. Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Okul bahçesinde öğrencilerin gerçekleştirdiği etkinliğe eşlik eden İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, öğrencilerin enerjisine ortak oldu.

Ziyaret çerçevesinde okul müdüründen okulda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alan Akbaş, okulda görevli nöbetçi öğrencilerle de bir süre sohbet ederek ziyaretçi defterini inceledi. Okul kantini ve diğer ortak kullanım alanlarında incelemelerde bulunan Akbaş, eğitim ortamlarının genel durumunu değerlendirdi.

Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Nevzat Akbaş, öğrencilerin gelecek hedefleri ve mesleki beklentileri üzerine sohbet etti. Mesleki ve teknik eğitimin, gençlerin geleceğe hazırlanmasında ve ülkemizin nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Akbaş, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfederek kendilerini akademik, sosyal ve mesleki alanlarda geliştirmelerinin önemine dikkat çekti.

Öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, öğrencilerin akademik, sosyal ve mesleki gelişimlerini destekleyen çalışmaların önemine değindi.

Kaynak: İHA
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