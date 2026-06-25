Karabük'te 52 Filistinli Öğrenci Mezun Oldu - Son Dakika
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Karabük'te 52 Filistinli Öğrenci Mezun Oldu

Karabük\'te 52 Filistinli Öğrenci Mezun Oldu
25.06.2026 19:23
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Karabük Üniversitesi'nde 52 Filistinli öğrenci mezuniyet töreniyle diplomalarını aldı.

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) eğitimlerini tamamlayan 52 Filistinli öğrenci, düzenlenen mezuniyet töreninde diplomalarını alarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Filistinli Öğrenciler Birliği tarafından düzenlenen törende, Karabük Üniversitesinden mezun olan öğrenciler bir araya geldi.

Mühendislik Fakültesi Hamit Çepni Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, açılış konuşması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törende konuşan Filistinli Öğrenciler Birliği Başkanı Abdel Rahman Alsayyed, mezun olan öğrencileri tebrik ederek eğitim hayatları boyunca kendilerine destek veren akademisyenlere ve ailelerine teşekkür etti.

Duygusal anların yaşandığı programda öğrenciler mezuniyet heyecanını arkadaşları ve yakınlarıyla paylaştı.

Programın sonunda sahneye davet edilen mezun öğrencilere sertifikaları takdim edilirken çeşitli hatıra hediyeleri de verildi. Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Karabük'te 52 Filistinli Öğrenci Mezun Oldu - Son Dakika

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