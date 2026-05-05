Karabük'te akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabük'te akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi

Karabük\'te akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi
05.05.2026 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Karabük'te ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Karabük'te ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" gerçekleştirildi.

Karabük Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Salonu'nda düzenlenen turnuvada öğrenciler; strateji, dikkat ve düşünme becerilerini geliştiren çeşitli zeka oyunlarında mücadele etti. Katılımcılar, hem bireysel yeteneklerini sergileme hem de centilmence rekabet etme imkanı buldu.

Turnuvanın ödül törenine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, öğrencileri elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik etti. Akbaş, bu tür organizasyonların öğrencilerin özgüvenlerini artırdığını ve kendilerini ifade etme becerilerine katkı sağladığını belirterek, Karabük'ün eğitim alanında güçlü bir konumda olduğunu ifade etti.

Akademik başarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif gelişimin de önemli olduğuna dikkat çeken Akbaş, öğrencilere sosyal medyanın bilinçli kullanımı konusunda tavsiyelerde bulundu. Akbaş, "Geleceğimiz olan sizlerin her alanda donanımlı bireyler olarak yetişmesi en büyük hedefimizdir. Eğitimde yürütülen proje ve çalışmalarla başarılarımız artarak devam edecektir." dedi.

Konuşmanın ardından dereceye giren öğrencilere ödül ve madalyaları takdim edildi. Akbaş, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen idareci, öğretmen ve hakemlere teşekkür etti.

İlkokul kategorisinde Pentago oyununda Altınsafran İlkokulu öğrencisi İpek Açıkyer, Motif oyununda Misak-ı Milli İlkokulu öğrencisi Muhammet Gökcekli, Küre oyununda Bağlar Şehit Atilla Bodur İlkokulu öğrencisi Kaan Bera Temiz, Abluka oyununda İsmet Paşa İlkokulu öğrencisi Ali Dereli ve Equilibrio oyununda 60. Yıl Vali Nafiz Kayalı İlkokulu öğrencisi İbrahim Hamza Aydın il birincisi oldu.

Ortaokul kategorisinde ise Küre oyununda Şehit Murat Akdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Ali Kalender, Pentago oyununda Emek Ortaokulu öğrencisi Mustafa Şanlı, Mangala oyununda TOKİ Bahaddin Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Esma Nur Öztosun, Kulami oyununda Karabük Erkek Proje Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Çağrı Günaydın ve Abluka oyununda Eskipazar Ortaokulu öğrencisi Erol Ensar Yetek il birinciliğini elde etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Karabük'te akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:03:01. #7.13#
SON DAKİKA: Karabük'te akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.