Karabük\'te Erasmus+ projeleriyle 957 kişi uluslararası hareketlilikten yararlandı

Karabük'te Erasmus+ Okul Eğitimi ve Mesleki Eğitim Akreditasyonları çerçevesinde 2021-2026 yılları arasında yaklaşık 2 milyon avro hibe desteği sağlanırken, 447 öğretmen ve 510 öğrenci olmak üzere toplam 957 kişi uluslararası hareketlilik faaliyetlerinden yararlandı.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülen Erasmus+ projeleri çerçevesinde Okul Eğitimi Akreditasyonuna 809 bin 11 avro, Mesleki Eğitim Akreditasyonuna ise 1 milyon 168 bin 314 avro hibe desteği sağlandı.

Projeler sayesinde öğretmenler Avrupa'daki yenilikçi eğitim uygulamalarını yerinde inceleme, öğrenciler ise mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme, farklı kültürleri tanıma ve uluslararası deneyim kazanma fırsatı buldu.

2026 yılı için de toplam 389 bin 825 avro hibe desteği sağlanırken, öğretmen ve öğrencilerin uluslararası hareketlilik faaliyetleri devam ediyor.

"Karabük'ü eğitimde uluslararası bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz"

Elde edilen başarıları değerlendiren İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Erasmus+ projelerinin Karabük'ün eğitim kalitesine önemli katkılar sunduğunu belirtti. Karabük olarak eğitimde yalnızca ulusal düzeyde değil, uluslararası alanda da güçlü bir konuma ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Akbaş, "Erasmus+ projelerimiz sayesinde öğretmenlerimiz farklı ülkelerdeki yenilikçi eğitim yaklaşımlarını yerinde inceleme, öğrencilerimiz ise mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyecek uluslararası deneyimler kazanma imkanı buluyor. 2021 yılından bugüne kadar yaklaşık 2 milyon avroluk hibe desteğinin ilimize kazandırılması ve yüzlerce öğretmenimiz ile öğrencimizin uluslararası hareketliliklerden yararlanması, eğitim camiamızın proje üretme ve uygulama kapasitesinin önemli bir göstergesidir. Bu kazanımların okullarımıza, sınıflarımıza ve eğitim ortamlarımıza yansıması, çalışmalarımızın en kıymetli sonuçlarından biridir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedefleri doğrultusunda, öğrencilerimizin çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, milli ve manevi değerlerine bağlı, dünyayı tanıyan bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu önemli başarıların elde edilmesinde büyük emek ve gayret gösteren başta Müdürlüğümüz AR-GE Biriminde görev yapan çalışma arkadaşlarımız olmak üzere, projelerde görev alan okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Uluslararası eğitim projelerinde elde ettiğimiz kazanımları daha ileriye taşıyarak Karabük'ü eğitimde örnek gösterilen bir şehir haline getirmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.