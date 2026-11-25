Karabük Alparslan Gazi Anadolu Lisesi, "Hikmet Projesi" kapsamında düzenlenen "Eşit Eller, Akıllı Şehir" isimli uygulamalı robotik ve kodlama etkinliğinin açılışını yaptı.

Açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile Şube Müdürü Emine Bilge Karataş katıldı. 23-29 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikle öğrencilerin bilişim, kodlama, robotik ve STEM alanlarındaki becerilerinin geliştirilmesi, özellikle kız öğrencilerin bu alanlara aktif katılımının teşvik edilmesi ve okul bünyesinde yeni açılan yenilikçi sınıfın tanıtılması hedefleniyor.

Açılışın ardından Milli Eğitim Müdürü Akbaş, yenilikçi sınıfta yapılan etkinlikleri ve öğrencilerin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi; proje kapsamındaki faaliyetler hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin bilimsel düşünme, problem çözme, üretme ve teknolojiyi etkin kullanma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bu tür çalışmaların önemine değinen Akbaş, projeye emek veren Okul Müdürü Said Nuri Odabaşoğlu'nu, öğretmenleri ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.