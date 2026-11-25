Karabük Üniversitesi (KBÜ), 37 ülkeden üniversitelerin değerlendirildiği EngiRank 2026 Avrupa Mühendislik Sıralaması'nda 193'üncü sırada yer aldı.

EngiRank 2026 Avrupa Mühendislik Sıralaması'nda Karabük Üniversitesi, Türkiye genelinde 13'üncü, devlet üniversiteleri arasında 11'inci sırada yer alırken Avrupa genelinde ise 193'üncü oldu.

Avrupa'daki yükseköğretim kurumlarının mühendislik alanındaki performansının değerlendirildiği sıralamada KBÜ, Türkiye genelinde 13'üncü, devlet üniversiteleri arasında 11'inci sırada yer aldı.

İlk kez 2025'te yayımlanan sıralamada üniversite, listeye üst üste ikinci yıl giren Türk üniversiteleri arasında yer aldı. Sıralamaya Türkiye'den giren üniversite sayısı geçen yıl 16 iken bu yıl 19'a yükseldi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Avrupa ve Türkiye'deki mühendislik üniversiteleri arasında üst üste iki yıl yer almalarının, akademik çalışmaların uluslararası alandaki karşılığı olduğunu belirtti.

Kırışık, üniversitenin mühendislik ve teknoloji alanındaki bilimsel üretimini artırarak ulusal ve uluslararası düzeyde daha ileri noktalara ulaşmak amacıyla çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.