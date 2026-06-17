Karabük Üniversitesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi Mezuniyet Töreni

Karabük Üniversitesi Mezuniyet Töreni
17.06.2026 13:17
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Karabük Üniversitesi, 2024-2025 mezunlarını törenle uğurladı; insani değerler ve toplumsal sorumluluk vurgulandı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2024-2025 Akademik Yılı mezunlarını düzenlenen törenle geleceğe uğurladı. Törende yapılan konuşmalarda, akademik başarının yanı sıra toplumsal sorumluluk bilinci ve insani değerlerin önemine vurgu yapıldı.

Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezuniyet Töreni, akademisyenler, öğrenciler ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Mezuniyet sevincinin yaşandığı programda öğrenciler diplomalarını alarak yeni hayatlarına ilk adımlarını attı.

Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, törende yaptığı konuşmada Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın selamlarını ileterek üniversite yıllarının emek, fedakarlık ve güzel anılarla dolu bir süreç olduğunu söyledi.

Öğrencilerin bugünlere ulaşmasında ailelerin, akademisyenlerin ve üniversite personelinin büyük emeği bulunduğunu belirten Çepni, üniversite olarak çağın gerekliliklerine uygun nitelikli eğitim vermek için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti.

Mezunlara seslenen Çepni, meslek hayatında başarı kadar insani değerlerin de önemli olduğuna dikkat çekerek, "Çok iyi bir diplomat, kaymakam ya da iktisatçı olabilirsiniz. Ancak her ne olursanız olun önce iyi insan olun. Sahip olduğunuz bilgi ve tecrübeleri ülkemizin ve insanlığın yararına kullanın." dedi.

"Uluslararası öğrenciler dostluk köprüleri kuracak"

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersin Müezzinoğlu ise Karabük Üniversitesinin araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda kalite odaklı çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Akademik ve idari personelin özverili çalışmaları ile ailelerin desteğinin öğrencilerin başarısında büyük pay sahibi olduğunu ifade eden Müezzinoğlu, uluslararası öğrencilerin ülkeleriyle Türkiye arasında kültürel bağları güçlendireceğini söyledi.

Müezzinoğlu, "Uluslararası öğrencilerimiz ülkeleriyle Türkiye arasında dostluk köprüleri kuracak, kültür elçilerimiz ve adeta fahri vatandaşlarımız olacak. Gelecekte küresel barış ve dayanışmaya önemli katkılar sunacaklarına inanıyoruz." diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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