Karabük Üniversitesi\'nde Yeşil Kampüs Eğitimi

Karabük Üniversitesi(KBÜ), Erasmus+ GreenCamUz Projesi kapsamında düzenlenen İkinci Uluslararası Eğitim Programı'nda farklı ülkelerden akademisyen ve uzmanları ağırladı.

Beş gün süren programda sürdürülebilirlik, yeşil kampüs uygulamaları ve uluslararası akademik iş birliklerine yönelik eğitimler ile teknik ziyaretler gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi, Erasmus+ Yükseköğretimde Kapasite Geliştirme kapsamında yürütülen GreenCamUz - Özbekistan'da Yükseköğretimde Sürdürülebilirliğin Entegrasyonuna Yönelik Yeşil Kampüs Girişimi Projesi kapsamında düzenlenen İkinci Uluslararası Eğitim Programına ev sahipliği yaptı.

6-10 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen programa, Özbekistan, Polonya ve Litvanya'dan proje ortaklarının yanı sıra farklı ülkelerden akademisyenler ve alan uzmanları katıldı.

GreenCamUz Projesi'nde Karabük Üniversitesini temsil eden Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Adnan Ucur, Erasmus+ Proje Sorumlusu Elif Ergin, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Esmeray ve Dr. Öğr. Üyesi Dilmurod Juraev'den oluşan proje ekibi, eğitim programının hazırlık ve organizasyon süreçlerini yürüttü.

Programın ilk günü açılış töreniyle başladı. Törende Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, GreenCamUz Proje Koordinatörü ve Kokand Üniversitesi temsilcisi Ulugbek Mamadaliev, Opole Teknoloji Üniversitesinden Prof. Dr. Iwona Kosok-Bazan, Vilnius Gediminas Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Vytautas Buinskas ve Alfraganus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Azizbek Ismailov katılımcılara hitap etti.

Açılışın ardından kampüste ağaç dikme etkinliği düzenlenirken, Mühendislik Fakültesine gerçekleştirilen ziyaret sonrası yeşil kampüs stratejisi, uygulama yol haritası, sürdürülebilir ders materyalleri ve uluslararası iş birliklerine yönelik proje çalışmaları değerlendirildi.

Programın ikinci gününde sürdürülebilir kampüs uygulamaları, geri dönüşüm ve atık yönetimi ile sürdürülebilirliğin eğitim müfredatlarına entegrasyonu konularında sunumlar gerçekleştirildi. Akademisyenler, farklı eğitim seviyelerine yönelik sürdürülebilirlik odaklı müfredat geliştirme çalışmaları ile atık işleme teknolojileri ve tarımsal atıkların değerlendirilmesine ilişkin örnekleri paylaştı.

Üçüncü gün Demir Çelik Enstitüsü laboratuvarlarına teknik ziyaret düzenlenirken, akademik oturumlarda müfredat tasarımında iyi uygulamalar, hayvancılık ve tarımsal atıkların yönetimi ile atık su arıtımı konuları ele alındı. Doç. Dr. Ertuğrul Esmeray da atık suyun arıtılması ve yeniden kullanımı konusunda sunum yaptı.

Dördüncü gün çevresel toksikoloji, risk yönetimi ve sürdürülebilir eğitimin yükseköğretime entegrasyonu başlıklarında eğitimler verildi. Program kapsamında ayrıca

(Karabük Demir-Çelik Fabrikaları) KARDEMİR'e teknik ziyaret gerçekleştirilerek üretim süreçleri yerinde incelendi.

Programın son gününde ise mevcut akademik iş birliklerinin geliştirilmesi, yeni uluslararası ortaklıklar ve sürdürülebilirlik alanında hazırlanabilecek proje fikirleri değerlendirildi. Katılımcılar ayrıca Amasra gezisinde bölgenin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Beş gün süren eğitim programının, sürdürülebilir yükseköğretim alanında bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirmesinin yanı sıra yeni uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.