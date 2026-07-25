Karabük Üniversitesi'nde Yeşil Kampüs Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabük Üniversitesi'nde Yeşil Kampüs Eğitimi

Karabük Üniversitesi\'nde Yeşil Kampüs Eğitimi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KBÜ, Erasmus+ Projesi kapsamında uluslararası akademisyenleri ağırladı, sürdürülebilirlik eğitimi verildi.

Karabük Üniversitesi(KBÜ), Erasmus+ GreenCamUz Projesi kapsamında düzenlenen İkinci Uluslararası Eğitim Programı'nda farklı ülkelerden akademisyen ve uzmanları ağırladı.

Beş gün süren programda sürdürülebilirlik, yeşil kampüs uygulamaları ve uluslararası akademik iş birliklerine yönelik eğitimler ile teknik ziyaretler gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi, Erasmus+ Yükseköğretimde Kapasite Geliştirme kapsamında yürütülen GreenCamUz - Özbekistan'da Yükseköğretimde Sürdürülebilirliğin Entegrasyonuna Yönelik Yeşil Kampüs Girişimi Projesi kapsamında düzenlenen İkinci Uluslararası Eğitim Programına ev sahipliği yaptı.

6-10 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen programa, Özbekistan, Polonya ve Litvanya'dan proje ortaklarının yanı sıra farklı ülkelerden akademisyenler ve alan uzmanları katıldı.

GreenCamUz Projesi'nde Karabük Üniversitesini temsil eden Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Adnan Ucur, Erasmus+ Proje Sorumlusu Elif Ergin, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Esmeray ve Dr. Öğr. Üyesi Dilmurod Juraev'den oluşan proje ekibi, eğitim programının hazırlık ve organizasyon süreçlerini yürüttü.

Programın ilk günü açılış töreniyle başladı. Törende Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, GreenCamUz Proje Koordinatörü ve Kokand Üniversitesi temsilcisi Ulugbek Mamadaliev, Opole Teknoloji Üniversitesinden Prof. Dr. Iwona Kosok-Bazan, Vilnius Gediminas Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Vytautas Buinskas ve Alfraganus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Azizbek Ismailov katılımcılara hitap etti.

Açılışın ardından kampüste ağaç dikme etkinliği düzenlenirken, Mühendislik Fakültesine gerçekleştirilen ziyaret sonrası yeşil kampüs stratejisi, uygulama yol haritası, sürdürülebilir ders materyalleri ve uluslararası iş birliklerine yönelik proje çalışmaları değerlendirildi.

Programın ikinci gününde sürdürülebilir kampüs uygulamaları, geri dönüşüm ve atık yönetimi ile sürdürülebilirliğin eğitim müfredatlarına entegrasyonu konularında sunumlar gerçekleştirildi. Akademisyenler, farklı eğitim seviyelerine yönelik sürdürülebilirlik odaklı müfredat geliştirme çalışmaları ile atık işleme teknolojileri ve tarımsal atıkların değerlendirilmesine ilişkin örnekleri paylaştı.

Üçüncü gün Demir Çelik Enstitüsü laboratuvarlarına teknik ziyaret düzenlenirken, akademik oturumlarda müfredat tasarımında iyi uygulamalar, hayvancılık ve tarımsal atıkların yönetimi ile atık su arıtımı konuları ele alındı. Doç. Dr. Ertuğrul Esmeray da atık suyun arıtılması ve yeniden kullanımı konusunda sunum yaptı.

Dördüncü gün çevresel toksikoloji, risk yönetimi ve sürdürülebilir eğitimin yükseköğretime entegrasyonu başlıklarında eğitimler verildi. Program kapsamında ayrıca

(Karabük Demir-Çelik Fabrikaları) KARDEMİR'e teknik ziyaret gerçekleştirilerek üretim süreçleri yerinde incelendi.

Programın son gününde ise mevcut akademik iş birliklerinin geliştirilmesi, yeni uluslararası ortaklıklar ve sürdürülebilirlik alanında hazırlanabilecek proje fikirleri değerlendirildi. Katılımcılar ayrıca Amasra gezisinde bölgenin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Beş gün süren eğitim programının, sürdürülebilir yükseköğretim alanında bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirmesinin yanı sıra yeni uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Eğitim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Karabük Üniversitesi'nde Yeşil Kampüs Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanser hastasını zehirleyen peynir skandalı Kanser hastasını zehirleyen peynir skandalı
Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Karadenizlilere kilo uyarısı: Yiyelim ama hareket edelim Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Karadenizlilere kilo uyarısı: Yiyelim ama hareket edelim
Torununu 7 yıl harabe evde saklayan babaanne: ’Ahmet’ diye hitap ettim Torununu 7 yıl harabe evde saklayan babaanne: 'Ahmet' diye hitap ettim
Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
DEM Parti İmralı Heyeti ile AK Parti Grubu arasında çerçeve yasa mesaisi DEM Parti İmralı Heyeti ile AK Parti Grubu arasında çerçeve yasa mesaisi
Mansur Yavaş Yeni Parti’ye katılacak mı Özgür Özel’den dikkat çeken çıkış Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış

16:46
14 yaşındaki çocuğun bomba ihbarı savaş uçaklarının havalanmasına neden oldu
14 yaşındaki çocuğun bomba ihbarı savaş uçaklarının havalanmasına neden oldu
16:30
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan’ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi
16:19
Çocuğunun terliğini almak için suya girdi, boğulup hayatını kaybetti
Çocuğunun terliğini almak için suya girdi, boğulup hayatını kaybetti
15:59
Filenin Sultanları finale yükseldi
Filenin Sultanları finale yükseldi
14:53
Fatih Ürek’in vasiyeti yerine getirilemiyor
Fatih Ürek'in vasiyeti yerine getirilemiyor
14:36
Suriye’de otobüs kazasında 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Suriye’de otobüs kazasında 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 17:15:21. #7.12#
SON DAKİKA: Karabük Üniversitesi'nde Yeşil Kampüs Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.