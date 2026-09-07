Karabük Üniversitesi\'nin Hyperloop takımı TEKNOFEST 2026\'da Kocaeli\'de derece için yarışıyor

Karabük Üniversitesi (KBÜ) PARTECH Hyperloop Takımı da yarışmada geliştirdiği Hyperloop aracıyla üniversiteyi temsil ediyor.

Üniversite öğrencilerini geleceğin ulaşım teknolojileri üzerinde proje geliştirmek amacıyla bir araya getiren Hyperloop Geliştirme Yarışması, TEKNOFEST 2026 kapsamında Kocaeli'de gerçekleştiriliyor.

Teknik hazırlıklarını yarışma alanında sürdüren takım üyeleri, tasarım ve üretimin yanı sıra teknik kontroller ile aracın yarışmaya hazırlanmasına yönelik çalışmaları yürütüyor.

Yarışma sürecinde öğrenciler, farklı mühendislik disiplinlerinden elde ettikleri teorik bilgileri geliştirdikleri araç üzerinde uygulama fırsatı bulurken, takım çalışması ve proje geliştirme süreçlerinde de deneyim kazanıyor.

Karabük Üniversitesi PARTECH Hyperloop Takımı üyesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Emirhan Atalay, takımın çalışmalarına ilişkin değerlendirmesinde teknoloji geliştirmenin yanı sıra milli değerlerin kendileri açısından taşıdığı öneme dikkati çekti.

Teknoloji alanında çalışmalarını sürdürmek istediklerini belirten Atalay, "Biz bundan önce bir treni kaçırmış milletin evlatlarıyız. Bize kalırsa biz en iyisini hak ediyoruz. Milletimiz necip bir millet. Tarihten gücünü almış bir millet. İmalat-ı Harbiye ruhuyla biz çalışmak istiyoruz. Memleketimizi ileriye taşımak için elimizden ne gelirse yaparız" dedi.

Hyperloop Geliştirme Yarışması, gençlerin yüksek hızlı ulaşım sistemlerine yönelik yenilikçi çözümler geliştirmelerine ve tasarladıkları sistemleri uygulamalı olarak test etmelerine imkan sağlıyor.

Karabük Üniversitesi PARTECH Hyperloop Takımı, yarışma kapsamında geliştirdiği araçla teknik çalışmalarını sürdürürken, TEKNOFEST 2026'da derece elde etmek için mücadele ediyor.