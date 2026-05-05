Karabük Üniversitesi Webometrics'te Yükseldi

05.05.2026 21:23
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Webometrics sıralamasında Türkiye'de 36'ncı, dünyada 1475'inci sıraya yükseldi.

Karabük Üniversitesi, yükseköğretim kurumlarının akademik üretim, dijital görünürlük ve uluslararası etkileşim düzeylerini ölçen Webometrics sıralamalarında son yıllarda dikkat çekici bir yükseliş sergiledi.

Webometrics verilerine göre üniversite, Türkiye sıralamasında 2022 yılında 41'inci sırada yer alırken 2026 yılında 36'ncı sıraya yükseldi. Küresel sıralamada ise 2022'de 2037'nci sırada bulunan KBÜ, 2026 yılında 1475'inci sıraya çıkarak 562 basamak ilerleme kaydetti.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, üniversitenin araştırma odaklı ve uluslararası etkileşimi güçlü bir yükseköğretim yaklaşımı benimsediğini belirtti.

Rektör Kırışık, Webometrics sıralamasındaki yükselişin bilimsel üretim, dijitalleşme çalışmaları ve akademik görünürlükteki gelişimi ortaya koyduğunu ifade ederek, üniversitenin akademik altyapısını güçlendirmeye ve nitelikli çalışmalar üretmeye devam edeceğini kaydetti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

