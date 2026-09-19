Karabük Üniversitesinde uluslararası öğrencilere oryantasyon programı - Son Dakika
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Karabük Üniversitesinde uluslararası öğrencilere oryantasyon programı

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Karabük Üniversitesinde uluslararası öğrencilere oryantasyon programı
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Karabük Üniversitesinde (KBÜ) farklı ülkelerden gelen öğrencilerin üniversite ve kent yaşamına uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla oryantasyon programı gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) farklı ülkelerden gelen öğrencilerin üniversite ve kent yaşamına uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla oryantasyon programı gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesini tercih eden uluslararası öğrencilere yönelik oryantasyon programında, öğrencilerin yararlanabileceği akademik, sosyal, idari ve kariyer destekleri tanıtıldı.

KBÜ Öğrenci Koordinatörlüğü, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü ile Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) iş birliğinde düzenlenen program, 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Akademisyenler, idari personel ve dünyanın farklı ülkelerinden üniversiteye katılan çok sayıda uluslararası öğrenci katıldığı programda öğrencilerin eğitim hayatları boyunca yararlanabilecekleri destek birimleri hakkında bilgi verilirken kariyer planlaması, üniversite yönetimiyle iletişim, sosyal faaliyetlerin belgelendirilmesi, Türkçe öğrenimi ve kültürel uyum gibi konular ele alındı.

Öğrenci Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ümmet Aydan, uluslararası öğrencilerin KBÜ ailesine katılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, farklı kültürlerden gelen öğrencilerin üniversite yaşamına dahil olmasının önemine değindi.

Aydan, öğrencilere kendilerini sadece öğrenci olarak görmediklerini belirterek, "Farklı kıtalardan, kültürlerden ve dillerden gelen gençlerimizle aynı salonu paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizler ailenizden, alıştığınız hayattan uzakta yeni bir yolculuğa başlama cesareti gösterdiniz. Karabük Üniversitesi olarak sizleri yalnızca bir öğrenci değil, bu şehrin ve bu ailenin yeni birer üyesi olarak görüyoruz" ifadeleriyle seslendi.

Türkçenin öğrencilerin sosyal ve akademik yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Aydan, "Türkçeyi yalnızca bir ders değil, dostlukların ve gelecekte açılacak kapıların anahtarı olarak görün." dedi.

Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Terzi de farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerin Türkiye'ye ve üniversite yaşamına uyum sağlamalarının önemine değinerek, bu süreçte akademisyenlerle birlikte öğrencilere gerekli desteği sunacaklarını aktardı.

Karabük Üniversitesi Öğrenci Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Fatma Yıldırım, Öğrenci Koordinatörlüğünün öğrenciler ile üniversite yönetimi arasındaki köprü görevini anlattı. Yıldırım, öğrencilerin karşılaştıkları sorunlarda izleyebilecekleri çözüm basamakları ve Öğrenci Senatosu hakkında bilgi verirken, ders dışı faaliyetlerin resmiyet kazanmasını sağlayan "Sosyal Transkript" uygulamasının önemine dikkati çekti.

Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Tankül ise kariyer planlamasının mezuniyet sonrasına bırakılmaması gerektiğini belirterek, öğrencilerin üniversiteye başladıkları ilk günden itibaren kariyer süreçlerine destek olduklarını ifade etti.

Sunumunu interaktif bir sohbet şeklinde gerçekleştiren Tankül, öğrencilerin Türkiye'yi ve Karabük Üniversitesini tercih etme nedenlerini de dinledi.

Program, uluslararası öğrencilerin yönelttiği soruların birim temsilcileri tarafından yanıtlanmasının ardından toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
EğitimSon Dakika

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