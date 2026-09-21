Karabük ve Safranbolu'da yurt başvurusu yapan tüm öğrenciler yerleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabük ve Safranbolu'da yurt başvurusu yapan tüm öğrenciler yerleştirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük ve Safranbolu\'da yurt başvurusu yapan tüm öğrenciler yerleştirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Valisi Oktay Çağatay, 2026-2027 Akademik Yılı öncesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlardaki kayıt kabul süreçlerini yerinde inceledi. Çağatay, Karabük ve Safranbolu'da başvuran tüm öğrencilerin yüzde yüz yerleştirildiğini, gençlerin devletin güvencesi altında olduğunu belirtti.

Karabük Valisi Oktay Çağatay, 2026-2027 Akademik Yılı öncesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında yürütülen kayıt kabul süreçlerini yerinde inceledi.

Vali Çağatay, akademik yıla başlayacak Karabük Üniversitesinde öğrenim görecek öğrencilerin barınma süreçlerini yakından takip ederek, sırasıyla; Soğuksu Kız Öğrenci Yurdu, Bahattin Gazi Erkek Öğrenci Yurdu ve yapımı devam eden Asiye Hatun Yurdu şantiyesinde kapsamlı incelemelerde bulundu.

Vali Çağatay'a; AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile ilgili birim ve yurt müdürleri eşlik etti.

Karabük ve Safranbolu'da yurt başvurusunda bulunan tüm öğrencilerin eksiksiz olarak yerleştirildiğini ifade eden Vali Çağatay, ailelerin gözünün arkada kalmamasını, üniversite şehri Karabük'te tüm gençlerin devletin güvencesi altında olduğunu belirtti.

Yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde il genelinde tüm tedbirlerin eksiksiz alındığını vurgulayan Çağatay, "Cumhuriyet kenti, emeğin ve eğitimin başkenti Karabük'ümüzü ve Karabük Üniversitesini tercih eden tüm gençlerimizi gönülden tebrik ediyorum. İl merkezimiz ve Safranbolu ilçemizde Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarımıza müracaat eden tüm öğrencilerimizin yerleştirme işlemlerini yüzde yüz oranında tamamladık. Gerek kamu yurtlarımız gerekse özel yurt ve barınma alanlarımız tüm fiziki, sosyal ve teknik hazırlıklarını bitirmiştir. Gençlerimiz burada hiçbir barınma ya da güvenlik endişesi taşımadan sadece derslerine, vizyonlarına ve kendilerini geleceğe hazırlayacak akademik çalışmalara odaklanacaklardır. Kıymetli velilerimize de seslenmek istiyorum; gençlerimiz devletimizin şefkatli çatısı altında, bizlerin himayesindedir" dedi.

Kaynak: İHA
Karabük ValiliğiSafranboluGençlikKarabükGüncelEğitimSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
13:53
Meteoroloji saat verdi İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor
13:38
Kadir İnanır’ın son isteği ortaya çıktı Avukatı bizzat açıkladı: Tüm mirasını...
Kadir İnanır’ın son isteği ortaya çıktı! Avukatı bizzat açıkladı: Tüm mirasını...
13:26
Galatasaray’da yönetim de isyan etti Okan Buruk’a flaş eleştiriler
Galatasaray'da yönetim de isyan etti! Okan Buruk'a flaş eleştiriler
13:22
6. hafta bitti, yapay zeka şampiyonu açıkladı İşte oranlar
6. hafta bitti, yapay zeka şampiyonu açıkladı! İşte oranlar
12:42
“Alo Kaza“ soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti
"Alo Kaza" soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti
11:31
THY’de yeni dönem Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
THY'de yeni dönem! Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 14:21:47. #7.13#
SON DAKİKA: Karabük ve Safranbolu'da yurt başvurusu yapan tüm öğrenciler yerleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement