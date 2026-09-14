Karaman'da 50 bin 750 öğrenci için 2026-2027 ders zili çaldı - Son Dakika
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Karaman'da 50 bin 750 öğrenci için 2026-2027 ders zili çaldı

Karaman\'da 50 bin 750 öğrenci için 2026-2027 ders zili çaldı
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Karaman'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla 50 bin 750 öğrenci ders başı yaptı. Vali Hayrettin Çiçek'in katıldığı törenin ardından öğrenciler sınıflara geçti ve ilk ders tüm okullarda "Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik" temasıyla işlendi.

Karaman'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte 50 bin 750 öğrenci ders başı yaptı.

Karaman'da yeni eğitim-öğretim dönemi başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Urgan Mahallesi'ndeki Vali Halil Nimetoğlu İlkokulu'nda düzenlenen programa Karaman Valisi Hayrettin Çiçek'te katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte sınıflarına geçti. Karaman Valisi Hayrettin Çiçek ile İl Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç, sınıfları tek tek gezerek öğrencilere başarı dileklerini iletti.

"Karaman'da 50 bin 750 öğrencimiz için bugün ders zili çaldı"

2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle gazetecilere açıklamada bulunan Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, "Bugün Vali Halil Nimetoğlu İlkokulu'ndayız. 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ders zilini biraz önce çaldık. Yeni eğitim-öğretim yılının Karaman'ımıza, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İnşallah kazasız belasız, başarılarla dolu bir eğitim yılı olur. 50 bin 750 öğrencimiz bugün ders zilinin çalmasıyla okula başladı" ifadelerini kullandı.

Yeni eğitim döneminin ilk dersinde tüm okullarda "Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik" teması işlendi.

Kaynak: İHA

Karaman, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Karaman'da 50 bin 750 öğrenci için 2026-2027 ders zili çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da 50 bin 750 öğrenci için 2026-2027 ders zili çaldı - Son Dakika
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