Karaman\'da YKS Heyecanı

Karaman'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı. Kimliğini evde unutan bir aday polis ekiplerince sınava yetiştirilirken, koltuk değnekleriyle sınava gelen öğrenci ise sınav salonuna görevlilerin desteğiyle girdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu TYT, tüm Türkiye'de olduğu gibi Karaman'da da saat 10.15 itibarıyla başladı. Sınava girecek adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelmeye başladı. Adaylar okul girişlerinde yapılan kontrollerin ardından sınav salonlarına alındı. Karaman TOKİ Anadolu Lisesi'nde sınava girecek adaylar da, saat 09.30'dan itibaren polis ekiplerince üst aramasından geçirilerek okula giriş yaptı. Okul çevresinde adaylar kadar ailelerinin de heyecanlı olduğu görüldü. Veliler okul kapısı önünde çocuklarını beklerken, sınava giren tüm adaylara başarılar dilediler.

Kimliğini unutan adayın yardımına polis yetişti

Sınav öncesinde en büyük heyecan yaşayan adaylardan 25 yaşındaki Semanur Gök, kimliğini evde unuttuğunu fark edince büyük panik yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri hızlı şekilde harekete geçti. Ekipler, Semanur Gök'ü araca alarak evine götürdü. Kimliğini alan genç, polis ekiplerinin yardımıyla yeniden sınav merkezine getirilerek, sınava zamanında yetiştirildi. Sınava yetişmenin mutluluğunu yaşayan Semanur Gök, polis ekiplerine teşekkür ederek, "Çok teşekkür ederim polis ekiplerine. Sınav öncesinde kimliğimi unuttum, çok korktum. Allah razı olsun, yetiştiler" dedi.

Koltuk değnekleriyle sınava geldi

Sınava gelen adaylardan 26 yaşındaki İrem Çoban ise yakın zamanda geçirdiği ameliyat nedeniyle koltuk değnekleriyle okula geldi. Babasının aracıyla sınav merkezine getirilen Çoban, okul girişinde arkadaşları ve okul idaresinin yardımıyla sınav salonuna götürüldü. İlk kez YKS'ye gireceğini belirten İrem Çoban, sınav öncesi heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Heyecanlıyım. Sınava ilk defa gireceğim" diye konuştu.

Sınav girişinde bazı adayların yanlarında çanta ile geldikleri görüldü. Görevliler tarafından çanta ile sınava girilemeyeceğinin belirtilmesi üzerine adaylar, eşyalarını okul önünde bekleyen yakınlarına teslim etti. Kontrollerin ardından adaylar sınav salonlarına alındı.

Sınava son dakikada yetişen adaylar da dikkat çekti. Bazı öğrenciler kapıların kapanmasına kısa süre kala koşarak okula girdi. Sınav süresince okul çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, aileler de okul önünde çocuklarından gelecek iyi haberi bekledi. - KARAMAN