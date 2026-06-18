Karapınar'da YKS öncesi koordinasyon toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karapınar'da YKS öncesi koordinasyon toplantısı

Karapınar\'da YKS öncesi koordinasyon toplantısı
18.06.2026 15:49  Güncelleme: 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karapınar ilçesinde, YKS öncesi güvenlik, ulaşım ve sağlık tedbirlerinin ele alındığı koordinasyon toplantısı Kaymakam Şenol Öztürk başkanlığında yapıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Şenol Öztürk başkanlığında yapılan toplantıda, sınavın ilçede huzurlu, güvenli ve sorunsuz şekilde yapılabilmesi için alınacak önlemler ele alındı. Toplantıda özellikle sınav merkezlerinde güvenlik, ulaşım, trafik düzenlemeleri, sağlık hizmetleri ve sınav günü yaşanabilecek muhtemel aksaklıklara karşı alınacak tedbirler görüşüldü, kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekildi. Kaymakam Öztürk, öğrencilerin emeklerinin karşılığını alabilmesi için tüm kurumların gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini belirterek, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Toplantıya, Belediye Başkanı İbrahim Önal, İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem, Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Özcan Barış Çitil, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya ve İlçe Nüfus Müdürü Recep Kesik katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şenol Öztürk, Karapınar, Güvenlik, Güncel, Eğitim, Konya, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Karapınar'da YKS öncesi koordinasyon toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya’da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti
Gaziantep’te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti Gaziantep'te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti
Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız
“Rasim Arı AK Parti’ye geri dönüyor“ iddiası kulisleri hareketlendirdi "Rasim Arı AK Parti'ye geri dönüyor" iddiası kulisleri hareketlendirdi
Michael Jackson’un eski eşinin son hali dikkat çekti Michael Jackson'un eski eşinin son hali dikkat çekti
G7’de “Beyrut“ çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı G7’de "Beyrut" çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı

15:40
İsmail Kartal’ın Aziz Yıldırım’dan ilk isteği Duyanlar “Süper“ diyor
İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'dan ilk isteği! Duyanlar "Süper" diyor
15:16
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan da tutuklama kararı verildi
Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan da tutuklama kararı verildi
14:57
İsmail Kartal’dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
İsmail Kartal'dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
14:28
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal’ın eşi o anları anlattı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın eşi o anları anlattı
13:29
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
13:23
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 16:17:44. #7.12#
SON DAKİKA: Karapınar'da YKS öncesi koordinasyon toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.