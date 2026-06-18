Karapınar\'da YKS öncesi koordinasyon toplantısı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Şenol Öztürk başkanlığında yapılan toplantıda, sınavın ilçede huzurlu, güvenli ve sorunsuz şekilde yapılabilmesi için alınacak önlemler ele alındı. Toplantıda özellikle sınav merkezlerinde güvenlik, ulaşım, trafik düzenlemeleri, sağlık hizmetleri ve sınav günü yaşanabilecek muhtemel aksaklıklara karşı alınacak tedbirler görüşüldü, kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekildi. Kaymakam Öztürk, öğrencilerin emeklerinin karşılığını alabilmesi için tüm kurumların gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini belirterek, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Toplantıya, Belediye Başkanı İbrahim Önal, İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem, Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Özcan Barış Çitil, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya ve İlçe Nüfus Müdürü Recep Kesik katıldı. - KONYA