Karatay'da 6. Kitap Okuma Projesi Şenlikle Sona Erdi - Son Dakika
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Karatay'da 6. Kitap Okuma Projesi Şenlikle Sona Erdi

Karatay\'da 6. Kitap Okuma Projesi Şenlikle Sona Erdi
24.06.2026 14:08  Güncelleme: 14:09
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Konya Karatay'da belediye ve milli eğitim iş birliğiyle düzenlenen 6. Kitap Okuma Projesi, 3 bin 840 öğrencinin katılımıyla okul şenlikleriyle tamamlandı. Öğrenciler yıl boyunca 8 kitap okuyup sınavlara girdi, başarılı olanlar Konya gezisiyle ödüllendirildi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Kitap Okuma Projesi", öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen okul şenlikleriyle tamamlandı.

Proje kapsamında kitaplarla buluşan 3 bin 840 öğrenci, yıl boyunca süren okuma yolculuğunu eğlenceli etkinlikler, gösteriler ve çeşitli aktivitelerle taçlandırdı. Eylül ayında başlayan proje kapsamında Karatay'daki ortaokul öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla belirlenen 8 farklı kitap öğrencilere ulaştırıldı. Tatlıcak Ortaokulu, Mehmetçik Ortaokulu, Şehit Mehmet Düzenli İmam Hatip Ortaokulu, Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu ve Nermin Agah Erdinç Topak Ortaokulu'nda eğitim gören toplam 3 bin 840 öğrenci, yıl boyunca kitapları okuyarak düzenlenen sınavlara katıldı. Proje kapsamında gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan öğrenciler, Karatay Belediyesi Çocuk Meclisi koordinasyonunda düzenlenen Konya gezisine katılma fırsatı buldu. Karatay Gençlik Meclisi gönüllülerinin de katkı sunduğu programda öğrenciler, şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından tanıdı.

Öğrenciler şenliklerde doyasıya eğlendi

Kitap Okuma Projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin finalinde ise projeye dahil olan okullar için şenlik programları düzenlendi. Programlarda sahne gösterileri, oyun alanları ve çeşitli aktiviteler yer aldı. Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programa Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Görevlisi, yazar ve meddah Osman Bozdemir tarafından meddah gösterisi de gerçekleştirildi. Gün boyunca düzenlenen etkinliklerde öğrenciler hem eğlendi hem de şenlik coşkusunu doyasıya yaşadı.

Şenlik programında konuşan Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Karatay Belediyesi ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde birçok önemli projenin hayata geçirildiğini belirterek, Karatay İnsani Değerler Projesi kapsamında öğrencilerin milli ve manevi değerleri öğrenmeleri ve gelecek nesillere aktarmaları adına çeşitli faaliyetler gerçekleştirildiğini ifade etti. Kitap Okuma Projesi'nin de bu çalışmaların önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Kayacılar, okumanın öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimindeki önemine dikkat çekti. Projeye büyük önem verdiğini ifade eden Turan Kayacılar, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve ekibine eğitime ve kitap okuma projesine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

"Okuma alışkanlığı geleceğe yapılan yatırımdır"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da kitap okuma alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çekerek, Karatay Belediyesi olarak öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sunacak projeleri sürdürdüklerini söyledi. Hasan Kılca, "Amacımız çocuklarımızın ve gençlerimizin okuma alışkanlığı kazanmasıdır. İnsan okudukça öğrenir. Öğrenmenin yaşı yoktur. Beşikten mezara kadar okumaya devam etmeliyiz. Çünkü öğrenmenin en güzel yolu okumaktır" dedi.

Projeye katılan tüm öğrencileri tebrik eden Hasan Kılca, "Çocuklarımızı geleceğimiz olarak görüyoruz. Bu nedenle eğitimden spora, kültürden sanata kadar her alanda onların gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceğiz. Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte yürüttüğümüz projelerle öğrencilerimizin hem akademik hem de sosyal gelişimlerini destekliyoruz" diye konuştu. Başkan Kılca, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen Karatay İnsani Değerler Eğitimi (KAİDE) Projesi kapsamında da önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, eğitim alanındaki iş birliklerini ve öğrencilere yönelik desteklerini sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti. Program sonunda, proje kapsamında gerçekleştirilen sınavlarda dereceye giren ilk üç okula ödülleri Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar tarafından takdim edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Karatay'da 6. Kitap Okuma Projesi Şenlikle Sona Erdi - Son Dakika

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